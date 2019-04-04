Стадионная политика. Как дебаты Порошенко и Зеленского могут повлиять на второй тур

Политологи в эфире НСН предположили, как предстоящие дебаты отразятся на рейтинге кандидатов на пост президента Украины.

Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с лидером партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве, а не в телестудии.

Напомним, что в минувшую среду шоумен согласился на дебаты, однако выдвинул условие, что они должны будут пройти на стадионе. Зеленский дал на раздумье Порошенко 24 часа. В ответ президент Украины устроил в Telegram-канале опрос по поводу решения. По его итогам он принял вызов и написал в Twitter: «Стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович».

Дебаты могут переломить исход президентских выборов, отметил в эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его мнению, теперь шансы на победу у Порошенко значительно повысятся.

«Шансов на дебатах больше у Порошенко. Он как более опытный игрок может спровоцировать Зеленского. Дебаты — это не выступление со сцены. Бывает, что он бросает лозунг абсолютно правильный, но упаковывает его в артистическую мишуру. И зритель воспринимает это как выступление клоуна. Он себе этим сбил часть электората. Если Порошенко его зацепит, тот может начать выступать. А это может ему сильно навредить. Он может сказать пару слов, которые будут восприниматься как — “Ну, это же клоун”. Такой риск есть. Хотя и для Порошенко он есть: понятно, что Зеленский будет задавать неудобные вопросы. Так что, посмотрим», — резюмировал политолог.

Украинские букмекеры, в свою очередь, делают ставку на победу Зеленского во втором туре, сообщает ТАСС. С ними согласен бывший. Он считает, что Порошенко слишком слаб для предвыборной гонки и его шансы выиграть выборы низки.

«На сегодняшний день он колоссально утратил электоральный рейтинг. Прорыва Порошенко не достигнет, потому что его уже мочат со всех сторон», - сказал собеседник НСН.

ЦИК Украины представил окончательные итоги первого тура выборов. После обработки 100% протоколов Владимир Зеленский лидирует с 30,24% голосов. Петр Порошенко занял вторую строчку - 15,95% голосов, на третьем месте расположилась Юлия Тимошенко с 13,4% голосов. На четвертой позиции Юрий Бойко от «Оппозиционной партии» с результатом 11,67%, на пятой строчке – Анатолий Гриценко с 6,91%.