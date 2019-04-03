Необязательные дебаты. Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского

ФОТО: Коллаж НСН

Александр Охрименко рассказал НСН о рисках кандидатов и коллизиях с принятием закона об обязательных дебатах.

Открытых дебатов с действующим главой государства и главным соперником в предвыборной гонке хочет кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. Он принял вызов Петра Порошенко, однако поставил условие — дебаты должны проходить на стадионе «Олимпийский» в Киеве «перед народом Украины». На размышления своему оппоненту он дал сутки. Обращение опубликовано на странице Зеленского в Facebook.

В этот же день депутат от «Блока Петра Порошенко», первый вице-спикер парламента страны Ирина Геращенко сообщила о внесении в Верховную Раду законопроекта об обязательных дебатах для претендентов на пост президента.

Дебаты между Зеленским и Порошенко вызовут неподдельный интерес у народа, заявил в эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Если, конечно, состоятся. В этом случае Рада может не торопиться с рассмотрением законопроекта, если будет особое указание сверху.

«Если проголосуют, было бы интересно посмотреть. Но может получиться, что просто не успеют. Если бы это были настоящие дебаты, их же можно подстроить, было бы действительно любопытно. И Петра бы показали, и Володю. Я думаю, украинцы бы смотрели с удовольствием. Но при желании же можно сделать так, чтобы этот законопроект не прошёл. Сейчас могут поговорить об этом, а проголосовать уже после выборов. У нас такое бывает. Или выйдет команда не спешить», — заметил Охрименко.

Однако, несмотря на богатый опыт публичных выступлений, у шоумена Зеленского гораздо меньше шансов выйти победителем из ораторского поединка. По словам политолога, он не чувствует разницы между политическим выступлением и комедийным, что даёт Порошенко фору. Действующий политик может запросто спровоцировать противника.

«Шансов на дебатах больше у Порошенко. Он как более опытный игрок может спровоцировать Зеленского. Дебаты — это не выступление со сцены. Бывает, что он бросает лозунг абсолютно правильный, но упаковывает его в артистическую мишуру. И зритель воспринимает это как выступление клоуна. Он себе этим сбил часть электората. Если Порошенко его зацепит, тот может начать выступать. А это может ему сильно навредить. Он может сказать пару слов, которые будут восприниматься как — “Ну, это же клоун”. Такой риск есть. Хотя и для Порошенко он есть: понятно, что Зеленский будет задавать неудобные вопросы. Так что, посмотрим», — резюмировал политолог.

Добавим, как сообщают «Известия в Украине», первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец уже сообщил, что принять закон об обязательных дебатах до второго тура выборов, назначенного на 21 апреля, Верховная Рада не успеет. По его словам, сейчас на рассмотрении находится другой законопроект, о функционировании украинского языка, и пока его не доведут до логического завершения, к новым приступать не будут. Так что, у Петра Порошенко остаётся шанс избежать прямого столкновения с противником на глазах у народа. Хотя отказываться в такой ситуации политически опасно.