Новости за ночь: Зеленский встретится с Порошенко на стадионе «Олимпийский»

Главные события ночи по версии НСН.

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе «Олимпийский»

Действующий президент Украины Петр Порошенко принял предложение лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского провести теледебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве вместо телестудии.

Зеленский в среду согласился принять участие в дебатах, однако выдвинул условие, что они должны проходить на столичном стадионе. В свою очередь, глава государства обратился к населению по этому поводу и устроил голосование в Telegram-канале. По его итогам Порошенко заявил, что вызов принят. «Стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович», - написал президент в Twitter.

ЦИК Украины представил окончательные результаты первого тура выборов

После обработки 100% протоколов Владимир Зеленский вышел вперед с результатом 30,24% голосов. Действующий президент страны получил 15,95% голосов, на третьем месте глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,4% голосов. Четвертое место занял Юрий Бойко от «Оппозиционной партии» с результатом 11,67%, на пятой строчке – Анатолий Гриценко с 6,91%.

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX, который разбился в прошлом месяце в Эфиопии, столкнулся с птицей или с другим объектом. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

По этой версии из-за столкновения с объектом был сломан датчик «угла атаки», что привело к активации системы коррекции маневрирования. Пилоты не смогли взять под контроль полет, и воздушное судно потерпело крушение.Жена телеведущего НТВ Андрея Норкина Юлия в интервью Федеральному агентству новостей рассказала, почему он покинул телестудию программы «Место встречи» во время эфира. По ее словам, это связано со здоровьем, сейчас ведущий находится под наблюдением врачей.

Норкин покинул студию НТВ 2 апреля во время эфира. После рекламного блока вместо него появился телеведущий Александр Гурнов.