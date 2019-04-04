Четверг
04 апреля
USD 65.16
EUR 73.17
Политика

Новости за ночь: Зеленский встретится с Порошенко на стадионе «Олимпийский»

4 Апреля 2019 в 07:19
Новости за ночь: Зеленский встретится с Порошенко на стадионе «Олимпийский»

Главные события ночи по версии НСН.

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе «Олимпийский»

Действующий президент Украины Петр Порошенко принял предложение лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского провести теледебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве вместо телестудии.

Зеленский в среду согласился принять участие в дебатах, однако выдвинул условие, что они должны проходить на столичном стадионе. В свою очередь, глава государства обратился к населению по этому поводу и устроил голосование в Telegram-канале. По его итогам Порошенко заявил, что вызов принят. «Стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович», - написал президент в Twitter.

ЦИК Украины представил окончательные результаты первого тура выборов

После обработки 100% протоколов Владимир Зеленский вышел вперед с результатом 30,24% голосов. Действующий президент страны получил 15,95% голосов, на третьем месте глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,4% голосов. Четвертое место занял Юрий Бойко от «Оппозиционной партии» с результатом 11,67%, на пятой строчке – Анатолий Гриценко с 6,91%.

Необязательные дебаты. Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского
Появилась новая версия крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX, который разбился в прошлом месяце в Эфиопии, столкнулся с птицей или с другим объектом. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

По этой версии из-за столкновения с объектом был сломан датчик «угла атаки», что привело к активации системы коррекции маневрирования. Пилоты не смогли взять под контроль полет, и воздушное судно потерпело крушение.

Супруга Норкина объяснила его загадочное исчезновение из студии

Жена телеведущего НТВ Андрея Норкина Юлия в интервью Федеральному агентству новостей рассказала, почему он покинул телестудию программы «Место встречи» во время эфира. По ее словам, это связано со здоровьем, сейчас ведущий находится под наблюдением врачей.

Норкин покинул студию НТВ 2 апреля во время эфира. После рекламного блока вместо него появился телеведущий Александр Гурнов.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.