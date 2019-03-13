Экс-советник президента: Порошенко хотел отдать России Мариуполь

Украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН рассказал, какие планы Петр Порошенко пытался реализовать в 2014 году.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью Дмитрию Гордону заявил, что действующий президент Украины в 2014 году планировал получить членство в Европейском союзе и НАТО в обмен на Крым. По его словам, украинский лидер понимал, что полуостров не удержать. «Исходные позиции у него были такие: какая разница, Крым все равно уйдет», - сказал Саакашвили на программе «В гостях у Гордона».

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин рассказал НСН, что Порошенко мог сказать такое только в пьяном угаре, потому что в 2014 году речи об этом идти не могло. В это время президент был нацелен на Россию, а не на Европу и США.

«Порошенко в 2014 году вел переговоры с Россией и не мог говорить про НАТО, он даже не смотрел в ту сторону. Он мог высказать версию, когда они с Саакашвили выпивали, это могло быть по пьяни. Но в тот период времени политик был ориентирован на Путина, мы знаем, что тогда он встречался с ним. Со стороны Порошенко речи не могло идти о том, что Украина идет в НАТО, не было никаких поползновений. Это он сейчас стал таким прозападным. В тот период он был абсолютно промосковским во всех этих отношениях. Другое дело, что он тогда был готов отдать Мариуполь России. Жители Мариуполя не захотели идти тем путем Донецка и Луганска. Мариуполь остался в составе Украины», - сказал Олег Соскин.

По его мнению, такими заявлениями Михаил Саакашвили намеренно загоняет Петра Порошенко в угол и снижает его рейтинг перед предстоящими выборами.

«На сегодняшний день он колоссально утратил электоральный рейтинг. Прорыва Порошенко не достигнет, потому что его уже мочат со всех сторон. С 20 марта изменить рейтинг практически невозможно - процесс загона зверя-носорога в угол вошел в финальную стадию. Саакашвили нашел полено, долил бензина, чтобы оно лучше горело, и бросил в Порошенко», - подчеркнул эксперт.

Политолог выразил уверенность, что действующий президент не выйдет во второй тур. Основная борьба, по его мнению, развернется между шоуменом Владимиром Зеленским, лидером партии «Батькивщина» ЮлиейТимошенко и Анатолием Гриценко от партии «Гражданская позиция».

Президентские выборы на Украине пройдут уже 31 марта, в гонке примут участие 39 кандидатов. По данным опроса социологической группы «Рейтинг» за 11 марта, поддержать кандидата Владимира Зеленского готовы 24,7% избирателей, за Юлию Тимошенко отдали бы голос 18,3% опрошенных, Петра Порошенко выбрали бы лишь 16,8%. На четвертом месте, по данным опроса, экс-министр обороны Анатолий Гриценко с 10,3%. Он укрепил свои позиции и обогнал Юрия Бойко, у которогорейтинг 9,9%. За Олега Ляшко, представляющего «Радикальную партию», свой голос бы отдали 5,7% избирателей. У остальных кандидатов рейтинг ниже 5%.