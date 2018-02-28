Россию по правилам WADA могут лишить права на международные турниры

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Если РУСАДА не восстановят в правах, то поправки в кодекс Всемирного антидопингового агентства с 1 апреля не позволят РФ подавать заявки.

Россия может лишиться права на подачу заявок и проведение международных спортивных соревнований. С 1 апреля 2018 года вступят в силу поправки в кодекс Всемирного антидопингового агентства, по которым заявки будут принимать только от тех стран, национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация которых соответствуют кодексу WADA. Об этом сообщила менеджер WADA по связям с общественностью Мэгги Дюран, передает РИА Новости.



Напомним, что московская антидопинговая лаборатория (РУСАДА) так и не была восставлена в правах после того, как в 2015 году было признано не соответствующим кодексу WADA. В ноябре 2017 года на заседании в Сеуле Всемирное антидопинговое агентство приняло решение не восстанавливать РУСАДА в правах, передает ТАСС. Однако, как сообщили в организации, есть вероятность, что положительное решение примут до следующего заседания совета учредителей WADA, которое пройдет в мае 2018 года. Глава WADA Крейг Риди заявил, что надеется на восстановление РУСАДА в правах спустя несколько месяцев после окончания Олимпиады в Южной Корее.

В эфире НСН глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев усомнился, что WADA обладает полномочиями ограничивать возможность проведения международных соревнований.

«WADA уполномочена на осуществление допингового контроля и, в случае выявления, наказание провинившихся спортсменов. Что касается развития спорта, развития международного спорта, организации и проведения международных соревнований, то WADA не уполномочена ограничивать это, поскольку это будет препятствовать развитию спортивного движения как на национальном, так и международном уровне», - сообщил эксперт в беседе с НСН.

Напомним, что допинговый скандал вокруг России разгорелся в 2016 году. Информатор Всемирной антидопинговой организации Григорий Родченков, который сейчас находится в Соединенных Штатах, сообщил о якобы существующей в РФ «допинговой программе». Он также утверждал, что были подменены допинг-пробы российских спортсменов-участников Олимпиады в Сочи.

Заявления Родченкова неоднократно опровергались представителями власти РФ. Тем не менее, в результате скандала российские атлеты были существенно ограничены в правах, что продемонстрировала как Олимпиада в Рио-де-Жанейро в 2016 году, так и Игры-2018 в Пхёнчане.