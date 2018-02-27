Юрист усомнился в лишении России права на соревнования

Сергей Алексеев объяснил НСН, почему сомневается в таком решении.

СМИ сообщили, что с 1 апреля Россия лишится права проводить любые международные соревнования, поскольку не соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев объяснил НСН, почему сомневается в таком решении (слушайте аудио).

«WADA уполномочена на осуществление допингового контроля и, в случае выявления, наказание провинившихся спортсменов. Что касается развития спорта, развития международного спорта, организации и проведения международных соревнований, то WADA не уполномочена ограничивать это, поскольку это будет препятствовать развитию спортивного движения как на национальном, так и международном уровне», - сказал он.

По данным СМИ, соревнования, на проведение которых уже заключены контракты, отмене не подлежат, в том числе и чемпионат мира по футболу, который должен пройти летом.