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Фанаты российской сборной показали WADA, какой допинг принимают спортсмены

8 Февраля 2018 в 15:39
Фанаты российской сборной показали WADA, какой допинг принимают спортсмены

Болельщики российской олимпийской сборной провели акцию в поддержку отечественных спортсменов перед штаб-квартирой Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Монреале, пишет РИА ФАН. Они спроецировали на здание штаб-квартиры организации световую надпись: «Единственный допинг российской Олимпийской сборной — это наша поддержка и любовь».

Фанаты выразили недовольство допинговым скандалом, который лишил российских спортсменов права участия в двух Олимпиадах — летней в Рио-де-Жанейро и зимней в Пхёнчхане.

«Мы, болельщики российской Олимпийской сборной, возмущены подлыми действиями WADA и МОК», — заявили фанаты в предисловии к своему видеоролику, опубликованному в YouTube.

Ранее почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв заявил RT, что в организации надеются на положительное решение CAS по апелляциям российских спортсменов. Решение должно быть объявлено в день открытия ОИ-2018. 


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