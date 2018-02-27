Федерация кёрлинга займется делом Крушельницкого

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Заседание исполкома ФКР, посвященное делу российского спортсмена, в допинг-пробах которого обнаружили мельдоний, намечено на 27 февраля.

Дело российского кёрлингиста, в допинг-пробах которого в ходе прошедшей Олимпиады в Пхёнчхане обнаружили запрещенный препарат - мельдоний, рассмотрят в Федерации кёрлинга России. Заседание ФКР намечено на вторник, 27 февраля.



Как сообщил накануне в эфире НСН член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв, российская сторона продолжает разбираться в вопросе применения запрещённого препарата атлетом из России.

«Мы уже работаем со Следственным комитетом. Как только мы узнали о проблеме, мы сразу подали письмо в Следственный комитет, уже обратная реакция поступила, в ближайшее время планируются встреча и допросы нас, как федерации, будет проводиться работа со спортсменами и всеми, кто был с ними в это время», - рассказал он.

По словам Свищева, не исключено, что запрещенный препарат попал в организм Крушельницкого во время сборов в Японии. «Круг-то сужается: это или Япония, или Корея. МОК всё-таки пошёл навстречу, предоставив видеоматериалы из гостиниц. Хорошо, что многие чиновники МОК понимают, что дело непростое», - отметил президент ФКР в беседе с НСН.

В мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда о признании виновным спортсмена из РФ в нарушении антидопинговых правил отмечается, что в крови Крушельницкого обнаружили рекордную дозу мельдония. Так, в его пробе «А» содержалось 8069 нг/мл мельдония, а в пробе «Б» - 5721 нг/мл, сообщает RT. Напомним, что слушания по делу российского спортсмена были отменены по просьбе сторон.

По словам Свищёва, резкое падение за сутки концентрации мельдония в организме Крушельницкого говорит о разовом применении препарата.

В то же время руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский считает, что если федерация не сможет оправдать российского спортсмена, то ее руководитель должен будет покинуть свой пост. «Если он не добьётся чистоты и не будет выяснено, откуда попал допинг, мы Свищёва уберём. Я вам это обещаю. Все, кто замешан в этих грязных делах, будут наказаны. Кто виновен? Свищёв, Дегтярёв, Колобков, руководители других федераций», - выразил мнение парламентарий в эфире «России 1».

Напомним, что Крушельницкий в паре со своей супругой Анастасией Брызгаловой завоевали «бронзу» на Игра-2018 в дабл-миксте. Однако после того, как в допинг-пробах спортсмена нашли следы запрещенного препарата, пару лишили медалей. В нарушении антидопинговых правил также заподозрили российскую бобслеистку Надежду Сергееву. Из-за очередного допинг-скандала российские спортсмены также лишились права пронести флаг РФ на закрытии зимней Олимпиады в Южной Корее.

Крушельницкий отстранён от участия в соревнованиях, пока не будет принято окончательное решение по его делу.