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Спорт

Свищёв: Федерация кёрлинга России продолжит борьбу за Крушельницкого

27 Февраля 2018 в 17:29
Свищёв: Федерация кёрлинга России продолжит борьбу за Крушельницкого
Дмитрий Свищёв поделился с НСН подробностями заседания исполкома ФКР.

Основным вопросом на заседании исполкома Федерации кёрлинга России, которое прошло 27 февраля, стала ситуация вокруг обнаружения допинга в крови кёрлингиста Александра Крушельницкого, лишенного из-за этого бронзовой медали Олимпиады в Пхёнчхане.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв поделился с НСН подробностями заседания.

«Мы утвердили список комиссии, в которую вошли представители федерации, а также приглашенные специалисты. Комиссии поставлена задача полного содействия правоохранительным структурам, которые ведут следственные действия, чтобы отстоять интересы нашего спортсмена. Он невиновен. Сегодня мы заслушали тренера, всех наших коллег по исполкому. Общее мнение, что халатности здесь быть не могло, могло быть умышленное принятие посредством третьих лиц. Наша задача – собрать максимум доказательств. Программа минимум – самые маленькие сроки дисквалификации, а максимум – доказательство невиновности и оправдание. Это, в принципе, возможно», - подчеркнул он.

Федерация кёрлинга займется делом Крушельницкого

Ранее Спортивный арбитражный суд сообщил, что в крови Крушельницкого обнаружили рекордную дозу мельдония. Спортсмен был отстранён от участия в соревнованиях, пока не будет принято окончательное решение по его делу.

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