Журова: Мы сами виноваты в том, что нам не вернули флаг

РИА Новости

Олимпийская чемпионка и депутат ГД Светлана Журова в эфире НСН рассказала, что надежда вернуть сборной флаг пропала после положительной пробы Крушельницкого.

Решение комиссии МОК, которая продлила отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) и не разрешила нашей сборной вынести на церемонию закрытия ОИ национальный флаг, было предсказуемо и ни для кого не стало неожиданностью Такое мнение высказала в эфире НСН олимпийская чемпионка и депутат ГД Светлана Журова.

«Можно было уже после первой положительной пробы нашего керлингиста сделать вывод, что у России не будет флага на закрытии ОИ. Но когда появился второй случай допинга – пропали всякие шансы на положительное решение в нашу сторону. Здесь можно сказать, мы виноваты сами, что флаг не вернули. И если с керлингистом ситуация непонятна, то с бобслеисткой была ошибка. За халатную, преступную ошибку придется расплачиваться всей сборной, которая не получит флаг. Можно было бы говорить про политику и про то, что на нас надавили. Но только не в этой ситуации», - заявила собеседница НСН.

Журова отметила, что работа по очищению репутации российских спортсменов будет продолжена после ОИ. Спортивным чиновникам из ОКР еще предстоят серьезные переговоры с МОК и большая «работа над ошибками».

«Я не думаю, что нам так просто вернуть аккредитацию. Но согласна с Виком Уайлдом, который сказал, что допинг использует всего 1% спортсменов, а 99% - чистые, поэтому не должны страдать из-за людей, которые хотят обмануть или реально невнимательные. Спортивным чиновникам предстоит внести ясность в ситуацию с МОК, чтобы у нас было полное понимание: участвуем мы в ОИ в Токио через 2 года или нет. Крайне важно, чтобы наших спортсменов не довели до той ситуации, когда они узнают, что допущены на ОИ за неделю до открытия. Все эти вопросы должны решиться хотя бы за год, чтобы каждый спортсмен понимал, что его ожидает», - заключила Светлана Журова.

Ранее сегодня специальная комиссия МОК во главе с Николь Хевертц признала, что Россия выполнила все требования, которые были выдвинуты в декабре 2017 года. Однако из-за двух случаев допинга сред россиян было рекомендовано продлить дисквалификацию ОКР. При этом Хевертц подчеркнула, что ОКР не причастен у этим случаям, поэтому говорить о системе допинга в России нельзя.

В ОКР надеются, что решение о восстановлении членства организации в МОК будет принято в ближайшие дни.