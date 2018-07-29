Экипаж SMP Racing стал лучшим Ferrari в «24 часа Спа»

Фото: SMP Racing
Пилот SMP Racing Михаил Алешин рассказал НСН, почему считает результат своей команды более чем достойным.В 24-часовой гонке в бельгийском Спа экипаж программы развития российского автоспорта SMP Racing под номером 72 финишировал на 10-й позиции. За рулем Ferrari 488 GT3 на протяжении суток по очереди находились россиянин Михаил Алешин, итальянец Мигель Молина и испанец Давиде Ригон.
В беседе со спецкором НСН пилот SMP Racing Михаил Алешин отметил, что легендарная трасса Спа-Франкоршамс оказалась неблагосклонна к автомобилю итальянской компании, но, несмотря на это, его экипажу удалось сделать максимум из возможного.
«Мы лучшие Ferrari в асболюте. Это говорит о том, что пока что не в пользу Ferrari именно на этой трассе. Так получается. Так что, учитывая этот фактор, то, что это не совсем наша трасса, и то, что были технические проблемы, я считаю, что это более чем достойно», - рассказал Михаил Алёшин.
По словам Михаила Алешина, в целом, у него остались прекрасные ощущения от гонки и даже некая удовлетворенность.
«Ощущения прекрасные. Все, что можно было сделать, я сделал со своей стороны, и такое ощущение удовлетворенности от своей работы есть. Ощущения от удовлетворенности результатом нет, но это вполне объяснимо. Не было бы этого инцидента по вине кругового, мы, конечно, приехали бы существенно выше. Но иногда надо просто принять то, что произошло, то, что есть, и идти дальше», - заключил пилот SMP Racing.
Напомним, что также в суточном марафоне в Бельгии принял участие экипаж SMP Racing под номером 35, состоявший из россиян Дениса Булатова и Виталия Петрова, а также британца Майкла Медоуза. По итогам гонки «24 часа Спа» команда SMP на Mercedes AMG GT3 заняла 16-ю позицию.