Российский гонщик заскучал на бельгийской трассе Спа

Фото: SMP Racing

Пилоту SMP Racing Виталию Петрову не хватило борьбы в суточном марафоне.

Завершилась 70-ая гонка «24 часа Спа» в Бельгии. Экипаж программы развития российского автоспорта SMP Racing под номером 72 пересек финишную черту 10-м, а экипаж под номером 35 завершил суточный марафон на 16-й позиции, сообщает спецкорс места событий.остался недоволен результатом своего экипажа под номером 35.«В принципе, с моей стороны никаких ошибок не было. Да, была помарка у англичанина немножко, когда он получил штраф в 40 секунд. В этой гонке это не так много, но мы откатились сразу на круг и уже не смогли подняться выше. Плюс проблема с тормозами, которая у нас случилась в начале гонки. У нас не первый раз случается, что тормоза просто плохо работают, из-за чего мы проигрываем по отношению к соперникам. Конечно, это расстраивает. Готовились, старались, машина новая, все новые системы, но что-то пока работает не совсем так, как должно. Это не первая гонка, где у нас возникают проблемы именно с тормозами. И инженеры пока, к сожалению, не могут однозначно указать причину. Что касается нашего темпа и результата на текущий момент, то я конечно не доволен. Мы не могли никому толком навязать борьбу, наш темп был практически за пределами первой двадцатки, скорость не такая как у соперников. Все пилоты и команда приложили максимум усилий для того, чтобы показать хороший результат, но, повторюсь темп пока оставляет желать лучшего. Уверен, что к следующим этапам проблема будет решена и мы продолжим бороться», - рассказал Петров.Вместе с российским гонщиком за рулем Mercedes AMG GT3 суточный марафон на легендарной трассе Спа-Франкоршамс проехал россиянин Денис Булатов и британец Майкл Медоуз.