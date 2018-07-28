Российский автогонщик сравнил бельгийскую трассу со МКАДом

Фото: Алена Якушова // НСН

Пилот SMP Racing рассказал НСН о знаменитой трассе Spa-Francorchamps.

В Бельгии стартовала гонка «24 часа Спа». Самый значимый после Ле-Мана европейский суточный марафон проходит на легендарной трассе Spa-Francorchamps. В заезде участвуют два экипажа программы развития российского автоспорта SMP Racing.

Своими впечатлениями от трассы со спецкором НСН поделился пилот SMP Racing Виктор Шайтар, принявший участие в двух гонках Lamborghini Super Trofeo, которые прошли в преддверии 24-часового марафона.

«Мне нравится трасса. Не могу сказать, что она любимая, но хорошая, ходовая. Очень многим знаменитым пилотам эта трасса нравится, и они считают ее лучшей для себя. Это легендарный автодром. Я думаю, что гонки на нем будут проходить довольно долго и достаточно хорошего уровня. То, что говорится, Спа - это Спа», - сказал гонщик.



Экипаж Шайтара завершил первую гонку Lamborghini Super Trofeo на 17-й позиции. Пилот SMP Racing отметил, что результатом он остался недоволен, так как был шанс выйти в первую десятку, но из-за перегрева двигателя не удалось показать все возможности. Тем не менее, начало гонки напомнило гонщику из Московской области о столичных автомобилистах.«Lamborghini Trofeo - это такой класс, где очень много разных уровней пилотов ездит. На тот момент, когда я выехал, видимо, за рулем сидели непонятные мне люди и, в общем, они там такое устроили, что я просто на это все дело смотрел, и как на МКАДе, эти дела объезжал, мимо аварий просто пролез и приехал», - рассказал Шайтар.Вторую гонку турнира экипаж Шайтара завершил на 20-й позиции. Гонка была окончена досрочно из-за аварии с участием машины Фредерика Блонтедта. После контакта с машиной соперника, автомобиль Блонтедта на высокой скорости врезался в маршальский пост. Гонщик и один из пострадавших маршалов были госпитализированы, но, по словам организаторов, находятся вне опасности.