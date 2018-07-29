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Российский экипаж завершил «24 часа Спа» в топ-10

29 Июля 2018 в 17:36
Российский экипаж завершил «24 часа Спа» в топ-10

Знаменитая гонка «24 часа Спа» завершена. Российский экипаж финишировал в первой десятке.

Экипаж программы развития российского автоспорта SMP Racing под номером 72, состоявший из россиянина Михаила Алешина, испанца Давиде Ригона и итальянца Мигель Молина, за рулем Ferrari 488 GT3 пересек финишную черту на 10-й позиции.

Еще один экипаж SMP Racing под номером 35 завершил суточный марафон 16-м. Пилотом Mercedes AMG GT3 на последнем отрезке был россиянин Денис Булатов. Его сокомандниками были россиянин Виталий Петров и британец Майкл Медоуз.

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