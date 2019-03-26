Завышение стоимости «суверенного Рунета» объяснили защитой от «дедушки-прокурора»

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Экс-советник президента по развитию интернета в эфире НСН рассказал, для чего потребовалось повышать стоимость реализации проекта до 30 миллиардов рублей.

Стоимость исполнения законопроекта о суверенном интернете в России возросла до 30 миллиардов рублей. Эта сумма включена в дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика», что следует из данных на сайте АНО «Цифровая экономика», отвечающего за реализацию программы.

Ранее один из авторов законопроекта сенатор Андрей Клишас давал иную предварительную оценку расходов на «суверенный Рунет». По его словам, на проект предусмотрено потратить более 20 миллиардов рублей, однако, на тот момент, такая цифра в документах «Цифровой экономики» они не значилась.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН рассказал, на что пойдёт большая часть указанной суммы. По его словам, деньги пойдут на создание документооборота и системы отчётности, которые помогут избежать вопросов прокуратуры.

«Государственные проекты всегда не являются особо оптимальными с точки зрения коммерции. Это объясняется даже не столько желанием распила денег, во что верит обычно население России, а работой в белую и отчётностью. Это происходит с учётом требований прокуратуры. В последнее время мы видим массу посадок и криминальных историй, особенно связанных с компьютерными компаниями. Поэтому, какая бы сумма ни была названа, её можно взять, разделить на два, сперва убрать налоги, ещё раз разделить на два — и это стоимость подготовки документации. Поэтому государство, с одной стороны, является очень дорогим заказчиком, с другой, очень сложным с точки зрения его обслуживания, дабы к вам потом не пришёл дедушка-прокурор», — рассказал Клименко.

Что касается самого удорожания реализации положений закона, собеседникпризвал спокойнее смотреть на этот процесс. По его мнению, повышение стоимости на 10 миллиардов не должно вызывать возмущения, так как все проекты, заказчиком которых выступает государство, устроены сложнее коммерческих.

«Есть такое понятие, как непонимание задачи. Закон, который написали депутаты, предполагает много разных вариантов развития событий. И как тех, которыми нас всё время кошмарит Роскомсвобода, когда говорит, что это конец, так и тех, которые видят люди более спокойные, кто не видит в государстве наступления нового 37-го года. Здесь, мне кажется, идёт процесс: первичная оценка была такая, теперь другая. Если бы возникла цифра в 200 миллиардов рублей, была бы масса вопросов... А здесь ничего необычного, с точки зрения государства как заказчива. У государства, к сожалению, требования чуть более серьёзные, чем у коммерческих организаций. Здесь стоит вопрос безопасности, документооборота. Примерно половина выручки, которую получает от государства разработчик, идёт на то, чтобы создать документооборот, описание, а это огромный пласт», — напомнил экс-советник президента.

Более того, для государства 30 миллиардов рублей не те деньги, которые трудно достать, добавил Клименко. Аналогичные суммы тратятся на поддержание работы ведомств, а также национальные проекты, не говоря уж о масштабных вложениях вроде Крымского моста.

«Для России с точки зрения затрат, достаточно посмотреть на любое министерство или ведомство, там будут примерно такие же цифры. У России достаточно большие бюджеты, и для того, чтобы обеспечить те функции, о которых говорится в законопроекте, это весьма вменяемые деньги. Все ахают, охают в последнее время, а я говорю: коллеги, проект “Госуслуги”, если не ошибаюсь, обошёлся государству в 40 миллиардов рублей. И это один из самых лучших проектов. Поэтому госработы, действующие на территории всей страны, к сожалению, не могут быть дешевыми. Другой вопрос, сопоставимость затрат. Но мне кажется, что цифры бесконечно далеки от, скажем, стоимости строительства Крымского моста. По меркам Телекома это очень небольшие деньги», — заключил Клименко.

Напомним, законопроект о «суверенном Рунете» был принят Госдумой 12 февраля в первом чтении. Он предполагает создание в стране инфраструктуры, которая позволит работать российским интернет-ресурсам в условиях, если их отключат от зарубежных серверов.Добавим, в последней версии паспорта проекта на сайте АНО «Цифровая экономика» указан перечень проектов примерно на 50 миллиардов рублей, большая часть которых касается «суверенного Рунета». Отмечается, что 20,8 млрд руб. пойдёт на закупку оборудования, около 4,5 млрд руб. на сбор информации об интернет-адресах, номерах автономных систем и связей между ними, ещё 5,5 млрд руб. на разработку средств обеспечения сбора и хранения информации, мониторинг и управление сетями, мониторинг маршрутов трафика в интернете. Сенатор Клишас в беседе с РБК отметил, что эта сумма рассчитана не только на законопроект о «суверенном Рунете».