Интеренет-омбудсмен поддержал смягчение законопроекта об «автономном Рунете»

Дмитрий Мариничев прокомментировал НСН предложение исключить из законопроекта требование о создании национальной системы доменных имен на базе Роскомнадзора.

Из законопроекта об устойчивости рунета могут исключить требование создать национальную систему доменных имен на базе Роскомнадзора. Как сообщил «Коммерсанту» председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, такая возможность обсуждается перед вторым чтением документа в Госдуме. Он напомнил, что в России уже есть запасной реестр доменных имен, сформированный решением Координационного центра национального домена сети Интернет, в состав учредителей которого входит Минкомсвязь.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН поддержал такие изменения в законопроект, поскольку, по его словам, уже существующая система может гарантированно обеспечить доступ к глобальной сети в случае любых форс-мажорных обстоятельств.

«Текущее состояние дел с точки зрения технической составляющей вполне стабильно и избыточно. В случае даже возможных потерь доступа к серверам, находящимся за рубежом, вполне нормально будет работать система, расположенная в России. Она целиком и полностью дублирует системы, которые находятся вне пределов РФ. Поэтому нет смысла что-то придумывать ещё, когда всё стабильно работает, отлажено, проверено временем и различными аварийными ситуациями. Хотя, в принципе, затраты по созданию доменных имён ничтожны, не требуют больших финансов, это не очень сложная система», - отметил собеседник НСН.

Дмитрий Мариничев также считает, что законопроект об обеспечении устойчивой работы интернета в России требует серьёзных доработок, с учётом мнения участников телекоммуникационного рынка.

«Законопроект, прописанный сейчас в виде декларации, пока практически не реализуем с технологической точки зрения. Обозначенная система будет нести в себе уязвимости, создавать достаточно большие сложности для операторов связи. Нужно также понимать, что речь идёт о переделе структуры телеком рынка и его работы. Поэтому будет достаточно много вопросов со стороны провайдеров. Думаю, все они будут услышаны. В итоге, можно будет говорить не о смягчении положений законопроекта, а о движении к здравому смыслу, нормальному состоянию дел. В результате, государство получит то, ради чего все эти законы затеваются, а операторы связи, телеком рынок и собственно интернет – не получат проблем с точки зрения функционирования, управления сетями и их структурами», - подчеркнул интернет-омбудсмен.

Предложение по созданию реестра доменных имен на базе Роскомнадзора ранее не одобрили операторы связи, Министерство финансов и Минюст. Как пояснил директор Координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьев, исключение этого требования позволит избежать дублирования функций.

Госдума 12 февраля приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Поправки к законам «О связи» и «Об информации» должны обеспечить возможности работы интернета на территории России даже в случае невозможности получить доступ к заграничным серверам.

Кроме того, они предполагают создание централизованной системы управления сетью на базе Роскомнадзора. Операторы связи, согласно законопроекту, будут обязаны установить средства определения источников трафика и блокировки ресурсов, запрещенных на территории РФ.