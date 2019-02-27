Клименко: США вешают на двери своих сайтов замки для россиян

Экс-советник президента РФ по развитию интернета прокомментировал НСН слухи о начале кибервойны между Россией и США.

Киберкомандование Вооруженных сил США провело операцию против петербургской компании «Агентство интернет-исследований» в день промежуточных выборов в США в 2018 году, сообщает газета «The Washington Post». По данным газеты, американские военные заблокировали интернет-доступ для компании. Операция прошла 6 ноября прошлого года, когда американцы избирали новый состав Конгресса, и продлилась еще около суток после, когда уже шел подсчет голосов. Источники газеты сообщили, что атака на «Агентство интернет-исследований» была «частью первой наступательной кибер-кампании против России, направленной на пресечение попыток вмешательства в выборы в США».

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко заявил НСН, что никакой кибервойны нет, просто американцы не пустили российскую компанию на свой сайт.

«Без подробностей эта новость про кибервойну звучит немного фантастически. Все, что можно сделать – это отключить все почтовые ресурсы компании, например. Либо есть секретный метод, о котором мы пока ничего не знаем. Хотя я считаю, что было отключение известного пула IP адресов от правительственных сайтов Америки. Если мы говорим о том варианте, о котором я думаю, то это их право. Наверное, они вправе запретить мне с моего IP идти на сайт Белого дома или куда-то еще. Если бы они запретили мне ходить на сайт Кремля, это было бы нарушение. А здесь речь идет скорей всего о заблокированных IP для доступа к ресурсам на территории Америки. Это как замок на двери. Раньше такого не было, все привыкли ходить ко мне на кухню и жрать котлеты, как было в армии, когда я жил в соцгородке. Рано или поздно все вешают замки», - пошутил он.

Ранее сообщалось, что Россия принимает меры для создания суверенного интернета. На реализацию соответствующего закона правительство России выделит 20 миллиардов рублей. Отмечается, что средства на автономный Рунет будут выделены через Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, финансирование которого заложено в бюджет.