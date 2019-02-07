Клименко оценил миллиардные затраты на создание «суверенного Рунета»

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Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко рассказал НСН, что для России затраты в 20 миллиардов, которые идут на связь, это не колоссальная сумма.

На реализацию закона об обособленном интернете правительство России выделит 20 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на автора соответствующего законопроекта Андрея Клишаса. Источник отмечает, что средства на автономный Рунет будут выделены через Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, финансирование которого заложено в бюджет. Работа начнется после того, как он будет создан, а «реальные угрозы» - проанализированы.

В свою очередь, председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советника президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в беседе с НСН отметил, что для России затраты в 20 миллиардов, которые идут на связь, это не колоссальная сумма.

«Когда ко мне уже обращались за комментариями по этому поводу, я рассказал, что это примерно, как "закон имени Павла Дурова". Если он будет правильно реализован, то, скорее всего, вопросов с блокировкой Павла Дурова больше стоять не будет. А 20 миллиардов – это то, что просится. И не факт, что это всё будет выделено или будет потребовано. К тому же, не очень корректно вести речь об изоляции. Сами по себе технологии, который позволяют блокировать ресурс, не означают, что завтра всё заблокируют. Другой вопрос в том, что без наличия инструмента убеждения наших партнёров с нами разговаривать, они с нами точно не разговаривают. Я бы не сказал, что для нашей страны затраты в 20 миллиардов, которые идут на связь, это очень много. Это сумма, как бюджет города Омск. На исследования 5G тратится гораздо больше денег», - отметил собеседник НСН.

Герман Клименко подчеркнул, что, условно говоря, Павла Дурова можно рассматривать, как человека, который целенаправленно показывает государству, как он публично нарушает законы и ничего не происходит.





«В целом, я смотрю на это достаточно разумно. Если цель будет достигнута и условный Павел Дуров будет заблокирован, то можно будет говорить о том, что деньги потрачены разумно. Но пока, не зная нюансов, нельзя говорить о том, достаточно ли этих денег», - резюмировал бывший советника президента России по развитию интернета.

Напомним, законопроект об автономной работе российского сегмента интернета был внесен в нижнюю палату российского парламента в декабре прошлого года. Его авторами стали депутат Андрей Луговой, а также сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас. Последний заявил, что автономный Рунет необходим для защиты сети от внешних угроз. Инициатива стала ответом на принятие в США стратегии национальной кибербезопасности. В этом документе Россию называли организатором атак в сети.

О том, что проект потребует бюджетных вливаний стало известно в понедельник, 4 февраля. При внесении документа в Госдуму авторы инициативы убеждали, что в этом нет нужды.