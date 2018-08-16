Загоняют геев в гетто. Проведение гей-парада в поселке назвали незаконным

В эфире НСН лидер московского ЛГБТ-сообщества назвал согласование гей-парада в поселке с населением в семь человек издевательством.

В России согласовали проведение гей-парада в поселке с населением в семь человек. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» основатель правозащитного проекта GayRussia.Ru Николай Алексеев. В запланированном на 26 августа мероприятии в поселке Яблоневый собрались принять участие 300 человек, отметил активист. Однако, на следующий день после согласования, в администрации Новоульяновска заявили, что глава города Геннадий Деникаев был не в курсе гей-парада и отменил решение главы городской администрации Светланы Косариновой.

Такой исход вряд ли стал сюрпризом для главы московского гей-прайда Николая Алексеева. В беседе с НСН до того, как стало известно об отмене разрешения на проведение гей-парада в поселке Яблоневый, основатель правозащитного проекта GayRussia.Ru рассказал о прецедентах.

«У нас уже были прецеденты, связанные с попыткой согласования такого мероприятия в Йошкар-Оле в Республике Марий Эл, когда нам предлагали перенести акцию в деревню Игнатьево с населением в 100 человек. Тогда власти сами предложили перенести, а потом под давлением это дело отозвали. У нас были такие случаи в Иваново, когда мы тоже получали согласования, а после этого нам присылали другие письма, говорили, что письма были подписаны неуполномоченным лицом, соответственно, они отзываются, а по новым письмам, согласования не будет на эти мероприятия», — рассказал ЛГБТ-активист.

В любом случае, согласование акции в поддержку ЛГБТ-сообщества в поселке с населением в семь человек иначе как издевательством назвать нельзя, отметил Алексеев.«Это форма издевательства. Если вы посмотрите на картах, где находится этот поселок, то понятно, что само по себе предложение такого места абсолютно незаконно. По закону предлагаться должно место, которое отвечает политической природе и характеру мероприятия. Невозможно с помощью мероприятия с семью жителями привлечь внимание общественности к серьезным проблемам, которые мы пытаемся поднять. Конечно, это попытка опять загнать людей в гетто, изолировать их от общества, чтобы они занимались таким междусобойчиком», — посетовал собеседникСтоит отметить, что не противозаконность предложенного администрацией Новоульяновска места стала причиной отзыва согласования, а «защита детей от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», прописанная в статье 6.21 КоАП РФ.