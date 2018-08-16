Гей-парад в Ульяновской области спешно отменили

Глава Новоульяновска Геннадий Деникаев заявил, что гей-парад, который должен был пройти в поселке Яблоневый Ульяновской области, не состоится. Отмечается, что ранее это мероприятие согласовала глава администрации города Светлана Косаринова. Как пишет Московский Комсомолец, Деникаев не был осведомлён о том, что гей-парад состоится в небольшом посёлке, а когда узнал об этом необычном для нашей страны мероприятии, то запретил его.

Напомним, что ранее лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев сообщил, что первый в России гей-парада должен пройти в поселке Яблоневый, в котором проживает всего 7 человек. Мероприятие было намечено на 26 августа. Его участниками должны были стать порядка 300 человек, отмечает Ura.ru.