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Гей-парад в Ульяновской области спешно отменили

16 Августа 2018 в 12:06
Гей-парад в Ульяновской области спешно отменили

Глава Новоульяновска Геннадий Деникаев заявил, что гей-парад, который должен был пройти в поселке Яблоневый Ульяновской области, не состоится. Отмечается, что ранее это мероприятие согласовала глава администрации города Светлана Косаринова. Как пишет Московский Комсомолец, Деникаев не был осведомлён о том, что гей-парад состоится в небольшом посёлке, а когда узнал об этом необычном для нашей страны мероприятии, то запретил его.

Напомним, что ранее лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев сообщил, что первый в России гей-парада должен пройти в поселке Яблоневый, в котором проживает всего 7 человек. Мероприятие было намечено на 26 августа. Его участниками должны были стать порядка 300 человек, отмечает Ura.ru.

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