В России разрешили провести гей-парад

В России впервые согласовали гей-парад. Как пишут Дни.ру, об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев. Беспрецедентная для нашей страны акция должна состояться 26 августа в Ульяновской области – в поселке Яблоневый. Примечательно, что его население составляет всего семь человек.

Алексеев отметил, что о своём желании принять участие в акции уже сообщили 300 человек.

Отметим, попытки провести гей-парад в России уже предпринимались, однако ни одна из них успехом не увенчались. Так, а в январе 2017-го власти Салехарда запретили проведение в городе этого мероприятия. Основанием для отказа стал закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.