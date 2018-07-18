Сексуальное просвещение и защита геев. Эксперты о борьбе с ВИЧ

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В эфире НСН глава Московского гей-прайда Николай Алексеев и врач-сексолог Александр Полеев назвали причины высокой заболеваемости ВИЧ среди россиян.

Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди россиян. При том, что общие темпы роста заболеваемости снизились, более 276 тысяч больных ВИЧ-инфекцией за прошлый год скончались. Самой пораженной группой населения оказались мужчины в возрасте от 35 до 39 лет. Также в докладе ведомства отмечается, что более половины случаев заражения - 53,5 процента - связаны с гетеросексуальными контактами.



Профилактика ВИЧ-инфекции среди людей нетрадиционной сексуальной ориентации в России практически не ведется, отметил в эфире НСН основатель правозащитного проекта GayRussia.Ru, глава Московского гей-прайда Николай Алексеев.

«Это во многом связано с той политикой, которую ведут власти в отношении ЛГБТ-сообщества, по сути дела, загоняя его дальше в гетто, и выводя из общественной жизни. Бороться с ВИЧ-инфекцией и другими венерическими заболеваниями в данной группе крайне сложно, потому что она все больше закрывается под действием этих факторов. Поэтому я не удивлен, что отмечен рост ВИЧ-инфекции среди ЛГБТ-сообщества. Профилактика становится крайне затруднена, дальше это переносится и на общество в целом. Более того, многие представители ЛГБТ-сообщества ведут двойную жизнь. Они вынуждены скрывать свою гомосексуальность и при этом заводить семью, подвергая опасности гетеросексуальных людей», - заявил Алексеев.

Отсутствие в школах уроков сексуального просвещения также провоцирует рост заболеваемости ВИЧ, считает врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев.

«Россия - одна из немногих стран в цивилизованном мире, в которой ни в какой форме не преподают сексуальное просвещение в школе. Считается, что подростки должны научиться где-то в другом месте. А то, что не заложено в подростковом возрасте, потом уже заложить трудно. Многие считают, чтобы заразиться можно после нескольких контактов, а если разовый контакт, то вроде должно и “пронести”. Есть еще и представление о том, что болеют только гомосексуалисты, рабочие заводов, и артисты Большого театра, а среднего класса этого не касается. За сексуальную неграмотность населения мы в итоге и расплачиваемся. Борьба с ВИЧ-инфекцией - это борьба многоплановая и систематическая, которую у нас никто толком не ведет», - отметил врач-сексолог в беседе с НСН.

Общее количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди россиян составило более 1 млн 220 тысяч, отмечает Ura.ru. При том самый высокий уровень заболеваемости Роспотребнадзор зафиксировал в Свердловской, Иркутской и Кемеровской областях — более 1,7 тысяч на 100 тысяч населения.