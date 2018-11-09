Владимир Винокур вступился за Михаила Ефремова

Юморист предположил в эфире НСН, что актер специально делал резонансные заявления, чтобы вызвать ложную дискуссию и дурную реакцию.
В Госдуме раскритиковали предложение лишить актера Михаила Ефремова звания заслуженного артиста Россия после его интервью украинской радиостанции. Первый зампред думского комитета по культуре Владимир Бортко отметил, что актер получил его за талант. При этом парламентарий подчеркнул, что категорически не согласен с высказываниями Ефремова.
С предложением лишить актера звания заслуженного артиста России выступил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Сам Ефремов, комментируя такую инициативу, заявил, что ему «по барабану».
Юморист, телеведущий и певец Владимир Винокур в эфире НСН назвал глупостью идею лишить Ефремова звания заслуженного артиста.
«Глупость неимоверная! Мало ли что может артист сказать в интервью. Может, дурака валять. Может он и ждет реакции такой дурной», — предположил юморист.
Ранее общественный резонанс вызвали высказывания Михаила Ефремова в интервью с Юрием Дудем о том, что для урегулирования конфликта с Украиной, Россия могла бы отдать Незалежной Крымский мост. Винокур предположил, что актер делает такие заявления специально.
«Да это он дуркует. Это он несерьезно говорит, я думаю. Просто вызывает на ложную дискуссию. Мне кажется, что это стеб. Это не серьезно. Я не думаю, что Миша может серьезно об этом говорить», — отметил артист.
За сохранения звания Ефремова также выступил актер Михаил Пореченков. В эфире НСН он напомнил, что звание «Заслуженный артист» дается за творческую работу и талант, а не за высказывания.