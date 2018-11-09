Владимир Винокур вступился за Михаила Ефремова

Юморист предположил в эфире НСН, что актер специально делал резонансные заявления, чтобы вызвать ложную дискуссию и дурную реакцию.

В Госдуме раскритиковали предложение лишить актера Михаила Ефремова звания заслуженного артиста Россия после его интервью украинской радиостанции. Первый зампред думского комитета по культуре Владимир Бортко отметил, что актер получил его за талант. При этом парламентарий подчеркнул, что категорически не согласен с высказываниями Ефремова.