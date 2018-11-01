Вассерман объяснил Ефремову, почему глупо радоваться концу «коммунистического морока»

ФОТО: Михаил Ефремов // Стоп-кадр интервью Юрию Дудю

Писатель и публицист рассказал в эфире НСН, почему коммунизм ещё возродится.

Актёр Михаил Ефремов заявил в эфире украинского радио «Новое Время», что с распадом Советского Союза развеялся «коммунистический морок». Этим он возразил на замечание ведущего, что это явление до сих пор продолжается. «Нет, это другой морок. Имперский. Это фантомные боли», — сказал Евремов. При этом он добавил, что страна при этом не является «империей зла». Запись эфира опубликована на странице радиостанции в Facebook.

Писатель и публицист Анатолий Вассерман в эфире НСН объяснил, почему, на его взгляд, радоваться краху коммунизма сейчас не имеет смысла.

«Коммунизм сейчас действительно представляется невозможным. Есть многие серьёзные теоретические основания считать, что достоинства коммунизма будут проявляться всё сильней по мере совершенствования общества в целом и производства в частности. Что недостатки его были порождены чисто техническими ограничениями, и по мере развития техники будут постепенно изживаться. Соответственно, радоваться тому, что коммунистически морок развеялся, то же самое, что радоваться тому, что ты с полдороги повернул назад, не дойдя до намеченной цели», — заметил публицист.

Также он привёл некоторые примеры того, как многонациональные государства всегда отказывались более успешными — и экономически, и культурно, чем те, где жила и развивалась всего одна нация. С этой точки зрения, избавляться от «имперского морока» также бессмысленно, заключил Вассерман.

«Что касается империи, опять же есть доказательства того, что многонациональная империя даже чисто экономически, не говоря о культурном отношении, полезнее мононационального королевства. Что магистральный путь развития общества — это формирование континентальных империй, то есть структур, где разные народы веками живут бок о бок, и находят способы взаимовыгодного взаимодействия. Континентальные империи всегда возрождаются. Например, нынешний Европейский союз в основном копирует европейскую часть Римской империи, а Россия в момент наивысшего расцвета, когда она называлась Советским Союзом, довольно точно повторяла контуры восточной, монгольской империи. И поэтому говорить о том, что нам надо изживать из себя имперский морок, всё равно, что предлагать юноше, похожему на своих отца, деда и прадеда, срочно сделать пластическую операцию», — заявил Вассерман.

Ранее Михаил Ефремов вызвал скандал в сети другим своим высказыванием. В интервью Юрию Дудю он в шутку предложил отдать Крымский мост Украине, чтобы таким образом помирить Киев и Москву.