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Культура

Пореченков вступился за звание Ефремова

9 Ноября 2018 в 08:40
Пореченков вступился за звание Ефремова

Актёр в эфире НСН напомнил, что звание «Заслуженый артист» даётся за творческую работу, а не за высказывания.

В Госдуме раскритиковали предложение лишить актёра Михаила Ефремова звания «Заслуженный артист» после его интервью украинской радиостанции. Первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Владимир Бортко подчеркнул, что актёр получил его за талант. В то же время депутат особо отметил, что категорически не согласен с высказываниями Ефремова, сообщают РИА Новости.

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В свою очередь, актёр Михаил Пореченков в эфире НСН тоже выступил за сохранение звания Ефремова.

«Звание ему не за высказывание давали, а за работу, за какие-то творческие вещи. Мне кажется, что это неправильно. Мишу я знаю давно, причём с хорошей стороны. К сожалению, не слышал, что он говорил. Мне кажется, что в творчестве он достиг больших высот. Мы знаем его как прекрасного артиста. Тут одно с другим не вяжется», - пояснил Пореченков.

Напомним, ранее во время интервью украинской радиостанции Михаил Ефремов заявил, что после распада СССР ушёл «коммунистический морок», однако на его месте появился «империалистический морок», который есть и сейчас. Актёр посчитал это «фантомными болями».

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