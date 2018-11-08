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Ефремов отреагировал на предложение лишить его почетного звания

8 Ноября 2018 в 21:49
Ефремов отреагировал на предложение лишить его почетного звания
Актёр Михаил Ефремов отреагировал на предложение лишить его звания заслуженного артиста России, сообщает RT.

«Меня это не интересует. По барабану», — заявил Ефремов.

Ранее член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян предложил лишить актёра звания заслуженного артиста России.

Ранее НСН сообщала, что Михаил Ефремов заявил в эфире украинского радио «Новое Время», что с распадом Советского Союза развеялся «коммунистический морок». Этим он возразил на замечание ведущего, что это явление до сих пор продолжается. «Нет, это другой морок. Имперский. Это фантомные боли», — сказал Евремов. При этом он добавил, что страна при этом не является «империей зла». Запись эфира опубликована на странице радиостанции в Facebook.

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