Ефремов отреагировал на предложение лишить его почетного звания

Актёр Михаил Ефремов отреагировал на предложение лишить его звания заслуженного артиста России, сообщает RT.

«Меня это не интересует. По барабану», — заявил Ефремов.

Ранее член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян предложил лишить актёра звания заслуженного артиста России.

Ранее НСН сообщала, что Михаил Ефремов заявил в эфире украинского радио «Новое Время», что с распадом Советского Союза развеялся «коммунистический морок». Этим он возразил на замечание ведущего, что это явление до сих пор продолжается. «Нет, это другой морок. Имперский. Это фантомные боли», — сказал Евремов. При этом он добавил, что страна при этом не является «империей зла». Запись эфира опубликована на странице радиостанции в Facebook.