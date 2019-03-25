Виктория Скрипаль не поверила, что её родственники живы

ФОТО: Виктория Скрипаль // Сергей Савостьянов / ТАСС

Племянница экс-полковника ГРУ рассказала НСН о подруге Юлии Скрипаль, которая обладает доверенностью на её имущество.

В деле Скрипалей появился новый персонаж. Как сообщает «Московский комсомолец», девушка по имени Гульнара, которая представилась подругой Юлии Скрипаль и показала следствию и прессе доверенность, подтверждающую, по мнению издания, что пострадавшие в Солсбери россияне живы. Документ, который проверен следователями, даёт ей право распоряжаться автомобилем Юлии, а также квартирой. Отмечается, что по прилёту в Москву Гульнара была встречена у трапа самолёта правоохранителями, которым дала разъяснения по поводу продажи машины Юлии Скрипаль.

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль в эфире НСН подтвердила, что знает о такой приятельнице своей двоюродной сестры, однако никаких «доказательств» от неё не получала. По её словам, Гульнара преследует меркантильные цели в этой истории.

«Мне она ничего не предоставляла. Для меня она преследует корыстные интересы, она со мной не общается. Она сказала Юле, что я преследую корыстные интересы, что с нами общаться нельзя. Она сначала согласилась, потом быстро мне сказала, что я продажная сволочь и со мной она общаться не будет. Эта подруга даже не изъявила желания в 2013 году выйти, когда она находилась в квартире у Юли, и поздороваться. Вот всё моё общение с ней. И после её появления почему-то все остальные друзья из Юлиного окружения исчезли», — заметила Виктория Скрипаль.

Также она подтвердила отправление письма на имя председателя СКР Александра Бастрыкина, в котором просит дать разъяснения о ходе следствия по делу Скрипалей, а также наложить запрет на совершение регистрационных действий с авто и квартирой своей сестры.

«Я отправила на имя Бастрыкина письмо, чтобы мне дали разъяснения, как идёт дело. На данный момент письмо отправлено, бабушка его подписала. Следственный комитет мне вообще ничего не отвечает. На все мои вопросы мне говорят: следствие ведётся», — заключила Виктория Скрипаль.

Ранее племянница Срипаля в годовщину отравления своих родственников в британском Солсбери обратилась к британской королеве в пресс-центре НСН. Также она усомнилась в том, что её дядя, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль до сих пор жив — с момента происшествия никто не мог выйти с ним на связь.

Напомним, 4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамье в британском городе Солсбери. По версии британской полиции, они подверглись отравлению нервно-паралитическим боевым веществом класса «Новичок». Лондон обвинил в инциденте Москву, однако никаких доказательств причастности России к отравлению за год найдено не было.