Виктория Скрипаль подвела итоги года с момента инцидента в Солсбери

Племянница Скрипаля заявила НСН, что не готова верить Великобритании на слово и ждёт фактов.

4 марта исполняется год с момента отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солбсери. В этот день в пресс-центре НСН племянница пострадавшего Виктория Скрипаль подвела итоги прошедшего года. По её словам, позиция Лондона остаётся такой, что всему предлагается верить на слово. Единственным достижением года, по её мнению, стало то, что Юлия Скипаль в какой-то момент вышла на связь с роднёй.

«Первое, когда нам сказали, что произошло отравление боевым отравляющим веществом, я сразу сказала — живыми мы их не увидим. Но, слава богу, на данный момент мы хотя бы знаем, что Юля жива, всё хорошо, занимается бегом. Это с её слов. Со слов британской стороны, она устраивается на работу, Сергей Викторович занимается гантелями. Хотя бы мы увидели Юлю, ей нам удалось сохранить жизнь», — заявила Виктория Скрипаль.

Поддержка со стороны российских ведомств сохраняется, добавила Виктория, однако то, что Россия и Британия не могут наладить диалог, не даёт продвинуться расследованию.

«Для нас этот год был тяжёлым, ничего хорошего он не принёс. Наша семья сейчас находится ни с теми, ни с этими — Британия говорит, что мы лишние в этой истории, Россия нас особо под защиту не берёт, но хоть не выталкивает. На том спасибо. Мы живём в таком клубке, где кто-то сочувствует, кто-то нет, но в основном все ведут себя так — “как бы чего не вышло”. Я могу поблагодарить наш Следственный комитет, МИД РФ, но когда идёт односторонняя связь, мы задаём вопросы, а нам говорят “постойте, подвиньтесь”, я не знаю, как себя вести. Британия взяла такую позицию — верьте нам на слово. Я не могу. Я хочу верить фактам», — заявила Скрипаль.

Напомним, что 26 февраля посол Великобритании в Российской Федерации Лори Бристоу выступил с заявлением о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы. Дипломат также подтвердил, что запрос посольства РФ с просьбой встретиться с ними был передан Скрипалям. Экс-полковник и его дочь якобы не выказали желания встречаться с российскими дипломатами.