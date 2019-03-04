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Общество

Дипломат объяснил, как Британия подменяет понятия в деле Скрипалей

4 Марта 2019 в 15:54
Дипломат объяснил, как Британия подменяет понятия в деле Скрипалей

Завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета объяснил НСН разницу между консульской помощью и доступом.

Британия вводит Россию в заблуждение, отказывая ей в доступе к пострадавшему от отравления в Солсбери экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю. Об этом заявил в пресс-центре НСН заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин. Он объяснил разницу между понятиями консульской помощи и доступа.

«Мы направили в британский МИД десятки запросов, подчеркну, не консульской помощи, а консульского доступа. Это разные вещи. Мы должны увидеть своего гражданина, понять, что с ним происходит. Если он нам скажет — спасибо, в помощи я не нуждаюсь — всё. Здесь же нас пытаются ввести в заблуждение, говоря, что помощь не нужна. Мы говорим о доступе», — заявил Платошкин.

Более того, по его словам, на список вопросов к британской стороне, призванный прояснить ситуацию, Россия получила совсем «неадекватный ответ».

«В годовщину этой трагедии наше посольство отравило британской стороне список конкретных вопросов, а в ответ мы что получили? Что наш посол Яковенко такой же шпион и бандит, сотрудник ГРУ. Я работал в МИДе, я знал Яковенко. Тогда можно сказать, что джихадист. Это просто смешно! Аргументация по принципу — “сам дурак”», — заявил Платошкин.

Напомним, в пресс-центре НСН прошла конференция, посвящённая годовщине событий в Солсбери, где были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок» Сергей и Юлия Скрипали. Ранее в эфире НСН племянница Скрипаля Виктория подвела итоги года. 

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