Понедельник
04 марта
USD 65.81
EUR 74.8
Общество

Виктория Скрипаль обратилась к британской королеве

4 Марта 2019 в 16:21
Виктория Скрипаль обратилась к британской королеве

Племянница Сергея Скрипаля рассказала в эфире НСН, о чём хотела бы спросить королеву Великобритании.

Последний раз на связь с семьёй в России Юлия Скрипаль выходила в июле 2018 года. Самого экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля последний раз слышали ещё до отравления, более года назад. Единственное, чего добивается его семья — услышать голос и убедиться, что он и его дочь живы. Об этом в пресс-центре НСН заявила племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль, отвечая на вопрос, о чём спросила бы британскую королеву при встрече.

«Я бы спросила её, а если бы с её сыном такое случилось, она бы хотела, чтобы он не звонил ей и не разговаривал с ней? Она бы хотела жить год в неведении. Причём, они ведь примерно одного возраста [королева Великобритании и мать Скрипаля]. Я не прошу чего-то сверхъестественного, я просто прошу — дайте человеку телефон и пусть он просто позвонит», — заявила Скрипаль.

Ранее в эфире НСН она рассказала, каковы итоги года после инцидента в Солсбери. По её словам, британская сторона не идёт на диалог с Россией, в то время как усилиями одних российских ведомств узнать истинное положение дел невозможно.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.