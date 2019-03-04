Виктория Скрипаль обратилась к британской королеве

Племянница Сергея Скрипаля рассказала в эфире НСН, о чём хотела бы спросить королеву Великобритании.

Последний раз на связь с семьёй в России Юлия Скрипаль выходила в июле 2018 года. Самого экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля последний раз слышали ещё до отравления, более года назад. Единственное, чего добивается его семья — услышать голос и убедиться, что он и его дочь живы. Об этом в пресс-центре НСН заявила племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль, отвечая на вопрос, о чём спросила бы британскую королеву при встрече.

«Я бы спросила её, а если бы с её сыном такое случилось, она бы хотела, чтобы он не звонил ей и не разговаривал с ней? Она бы хотела жить год в неведении. Причём, они ведь примерно одного возраста [королева Великобритании и мать Скрипаля]. Я не прошу чего-то сверхъестественного, я просто прошу — дайте человеку телефон и пусть он просто позвонит», — заявила Скрипаль.

Ранее в эфире НСН она рассказала, каковы итоги года после инцидента в Солсбери. По её словам, британская сторона не идёт на диалог с Россией, в то время как усилиями одних российских ведомств узнать истинное положение дел невозможно.