В Союзе туриндустрии раскритиковали идею Милонова о поездках в Сирию и Ливан

Эксперт сферы туризма в эфире НСН напомнил депутату Госдумы, что он не в цирке.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов посоветовал россиянкам отдыхать в Сирии и Ливане, так как в этих странах к женщинам относятся уважительно. Таким образом политик отреагировал на сообщения о случаях домогательств на некоторых курортах.

Председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства Юрий Барзыкин в эфире НСН посоветовал парламентарию заняться развитием отечественных курортов вместо громких заявлений.

«Я думаю, заявления Милонова рассчитаны на эпатаж, чтобы на него обратили внимание. Хотя, как депутат, он немало мог сделать для того, чтобы россиянам стали доступнее отечественные курорты, пока очень мало в этом отношении делается. Милонову надо понять, что не в цирке и не на сцене, а в Государственной думе», - подчеркнул Барзыкин.

До начала войны в Сирии туризм был значимым сектором экономики и приносил около 13% ВВП. Страна славилась горнолыжными, лечебными, пляжными курортами, особую популярность снискала Латакия. В окрестностях Пальмиры и Дамаска сохранилось множество археологических и архитектурных памятников разных эпох. Сейчас сирийские власти активно восстанавливают туристическую инфраструктуру, пострадавшую в результате военных действий.

Однако пока ситуация в стране нестабильна, Союз туриндустрии не советует выбирать Сирию в качестве отдыха, то же самое касается и Ливана.

«Если говорить по странам, то и Сирия, и Ливан - в прошлом крайне интересные туристские направления. Там и к женщинам, и к детям относятся с большим вниманием. Однако после того, что там произошло, сейчас мы не рекомендуем ехать, пока это небезопасно», - сказал Бастрыкин.