Разрушенные памятники Алеппо восстановит искусственный интеллект

ЮНЕСКО готовит масштабный проект по восстановлению памятников сирийского города Алеппо, разрушенных во время боевых действий. Как пишет ТАСС, об этом заявила руководитель международной организации Одре Азуле, подчеркнув, что в работе будут использоваться беспилотники и алгоритмы искусственного интеллекта.

Глава ЮНЕСКО напомнила, что в настоящий момент список всемирного наследия организации насчитывает шесть объектов из Сирии. Она добавила, что в настоящий момент организация принимает активное участие в подготовке технических специалистов в Сирийской арабской республике для того, чтобы они могли принять участие в соответствующих проектах, отмечает РИА «ФАН».

Напомним, в июле прошлого года включить финскую сауну в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО предложили в Финляндии. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и культуры страны. Отмечается, что традиции купания в сауне являются важным элементом финского образа жизни, который, по мнению министра по делам ЕС, культуре и спорту Сампо Терхо, достоин, чтобы быть представленным всему миру.

Мастер пара русской бани, серебряный призёр Чемпионата мира по парению Сергей Беляев в эфире НСН рассказал, чем отличается финская сауна от русской, и почему одна может быть культурным наследием, а другая нет.