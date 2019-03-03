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Определены лучшие маршруты для путешествий по России

3 Марта 2019 в 19:30
Определены лучшие маршруты для путешествий по России

Лучшим направлением для путешествий по России туристы назвали Санкт-Петербург. Опрос был проведен в рамках премии Momondo Open World Award. По итогам рейтингового голосования определены и другие популярные туристические направления в РФ.

В тройке лидеров - озеро Байкал и Сочи, которые заняли второе и третье места соответственно.

«Изящество европейской архитектуры и уютную городскую романтику — это в Санкт-Петербурге. Завораживающую и порой пугающую дикую красоту природы — на Байкале… веселый отдых летом и зимой, сперва на пляже, потом на лыжах — это всё о Сочи», — говорится в сообщении на сайте momondo.ru.

Камчатка и Казань заняли четвертое и пятое места. Следующие позиции в «золотой десятке» за Калининградом, Карелией, Москвой, Владивостоком, Эльбрусом и Краснодаром.

Участниками голосования стали 13,5 тыс. российских путешественников, уточняют Известия.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-брифинге в НСН рассказала о туристических направлениях, которые будут популярны у россиян в 2019 году. 

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