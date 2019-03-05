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Общество

В Союзе потребителей не поверили в пиво дешевле 35 рублей

5 Марта 2019 в 09:19
В Союзе потребителей не поверили в пиво дешевле 35 рублей
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН усомнился в необходимости минимальной цены на пиво в размере 35 рублей. 

В России предложили установить минимальную цену на пиво. В Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции считают, что оптимальной станет сумма 35 рублей за 0,5 литра, пишут «Известия». Как отметили производители в письме к Министерству финансов, это поможет поднять качество продукции и убрать фальсификаты из продажи. В свою очередь, глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов подчеркнул, что для того, чтобы начать обсуждать вопрос о размере МРЦ, нужно провести более детальные расчеты. В настоящий момент в рознице пенный напиток стоит от 30 рублей, говорится в сообщении. По словам экспертов, слишком низкая цена на пиво заставляет усомниться в его качестве и легальности.

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН усомнился в необходимости минимальной цены на пиво в размере 35 рублей, так как не видел в продаже этого алкогольного напитка дешевле этого (слушайте аудио).

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«Как это с качеством связано, я не знаю, я не видел столь дешевого пива, дешевле 35 рублей. Не приходилось. Бывает, по акциям заманивают, но сейчас много чего по акциям продают, чтобы привлечь покупателей. Бывает, что какие-то цены особо низкие, даже демпинговые, устанавливают изготовители для того, чтобы продвигать какую-то свою новую продукцию, новые сорта пива. Такое возможно, но повторюсь, что ниже 35 рублей не встречал. Может быть, где-то в глухой провинции что-то такое происходит. В Москве, в Петербурге с подобным не сталкивался», — рассказал Шелищ.

Напомним, ранее Росалкогольрегулирование предложило доработать ГОСТ на пиво, включив в стандарт методики, позволяющие определить долю солода в продукте. Предполагается, что планируемые изменения позволят точнее идентифицировать пивоваренную продукцию. Председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова предложили НСН , для чего необходима данная мера.
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