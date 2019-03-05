В Союзе потребителей не поверили в пиво дешевле 35 рублей

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН усомнился в необходимости минимальной цены на пиво в размере 35 рублей.

В России предложили установить минимальную цену на пиво. В Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции считают, что оптимальной станет сумма 35 рублей за 0,5 литра, пишут «Известия». Как отметили производители в письме к Министерству финансов, это поможет поднять качество продукции и убрать фальсификаты из продажи. В свою очередь, глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов подчеркнул, что для того, чтобы начать обсуждать вопрос о размере МРЦ, нужно провести более детальные расчеты. В настоящий момент в рознице пенный напиток стоит от 30 рублей, говорится в сообщении. По словам экспертов, слишком низкая цена на пиво заставляет усомниться в его качестве и легальности.

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН усомнился в необходимости минимальной цены на пиво в размере 35 рублей, так как не видел в продаже этого алкогольного напитка дешевле этого (слушайте аудио).