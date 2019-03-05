В России предложили установить минимальную цену на пиво. Как пишут «Известия», в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции считают, что оптимальной станет сумма 35 рублей за 0,5 литра. Как отметили производители в письме к Министерству финансов, это поможет поднять качество продукции и убрать фальсификаты из продажи.

В свою очередь, глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов подчеркнул, что для того, чтобы начать обсуждать вопрос о размер МРЦ, нужно провести более детальные расчеты. В настоящий момент в рознице пенный напиток стоит от 30 рублей. Слишком низкая цена на пиво, по словам экспертов, заставляет усомниться в его качестве и легальности.

Напомним, ранее Росалкогольрегулирование предложило доработать ГОСТ на пиво, включив в стандарт методики, позволяющие определить долю солода в продукте. В результате некоторые популярные сорта могут быть признаны пивными напитками. Планируемые изменения позволят точнее идентифицировать пивоваренную продукцию, пишет РБК. Речь идет о методиках, которые позволят определить количество содержащегося в напитке солода, несоложеного сырья и сахаросодержащих продуктов.

Председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова в эфире НСН рассказала, для чего необходима данная мера.