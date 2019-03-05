Новости за ночь: США готовы к диалогу с РФ по ДРСМД

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал условия сохранения транзита газа через территорию Украины. В интервью люксембургскому изданию Luxemburger Wort он заявил, что РФ уже называла эти условия.

По словам премьера, после 2019 года транзит будет сохранён, если будут урегулированы отношения между заинтересованными компаниями, а также заключены выгодные сделки и установлена стабильная политическая обстановка.

Напомним, после 2019 года истекает срок действия контракта на транзит российского голубого топлива в Европу через Украину.

Трамп хочет лишить Индию и Турцию торговых льгот

Президент США Дональд Трамп намерен лишить льготных условий торговли Турцию и Индию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Отмечается, что свои предложения американский лидер уже направил в Конгресс.

После вступления в силу решения страны лишатся преференций, а их продукция будет поступать на рынок США на общих основаниях, облагаясь соответствующими пошлинами.

Добавим, лишить льгот Турцию Трамп намерен из-за повысившегося за последние годы уровня развития страны, Индия же, по его словам, не предоставила гарантий «равного и разумного доступа к рынкам США».

Вашингтон готов к диалогу с Москвой по ДРСМД

США готовы к диалогу с Россией по контролю над вооружениями, но на определённых условиях, заявили ТАСС в Госдепартаменте США. Об этом стало известно после подписания президентом РФ указа о приостановке выполнения условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Представитель Госдепа отметил, что Вашингтон по-прежнему остаётся приверженным контролю над вооружениями. Также во внешнеполитическом ведомстве выразили разочарование неготовностью России вернуться к соблюдению договорённостей и сохранению ДРСМД.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.

В столицу придут потепление и дожди

Столицу России 5 марта ожидает потепление до +5 С°, предупредили москвичей в Гидрометцентре. Отмечается, что будет облачно, также ожидаются осадки.

Днём будет от 3 до 5 С°, в ночь на среду температура опустится до -1 С°. Ветер будет южный, юго-западный, до 12-17 метров в секунду. Отмечается, что в связи с этим в столице будет объявлен жёлтый уровень погодной опасности.