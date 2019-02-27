В России появится методика определения качества пива

В Национальном союзе производителей пива и напитков в эфире НСН объяснили предложение о доработке пивного ГОСТа.

Росалкогольрегулирование предложило доработать ГОСТ на пиво, включив в стандарт методики, позволяющие определить долю солода в продукте. В результате некоторые популярные сорта могут быть признаны пивными напитками. Планируемые изменения позволят точнее идентифицировать пивоваренную продукцию, пишет РБК. Речь идет о методиках, которые позволят определить количество содержащегося в напитке солода, несоложеного сырья и сахаросодержащих продуктов.

Председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова в эфире НСН рассказала, для чего необходима данная мера.

«На сегодняшний день у нас утверждена терминология, которая утверждена в 171 федеральном законе. У нас процентное соотношение сырья в продукте. Есть норма, которая определяет, что в пиве должно быть 80% солода, 18% зернопродуктов и 2% сахаросодержащих веществ. А методика, с помощью которой можно это определить, отсутствует. Вот регулятор предлагает разработать такую методику и включить ее в ГОСТ, которая позволит определять количественный состав сырья в продукте. То есть выяснять, похоже ли пиво на пиво, каким оно должно быть. Она поможет проводить более точную идентификацию продукта. На рынке это никак не скажется. Может быть, будет более качественная продукция. Она позволит бороться с недобросовестными производителями, которые пишут одно, а кладут в продукцию другое. Но пока на сегодняшний момент подтвержденных фактов этого нет», - объяснила она.

На проблему подмены пива пивными напитками Роскачество обратило внимание еще летом, когда накануне чемпионата мира по футболу объявило итоги своего исследования наиболее популярных пивных брендов. По нескольким маркам у экспертов появились вопросы, можно ли считать их пивом.

Сами пивовары с результатами исследования не согласились. В Союзе российских пивоваров заявили, что исследование было проведено «с грубыми нарушениями», а его результаты «фактически вводят потребителей в заблуждение» — у Роскачества нет профессиональных знаний и опыта в пивоварении.