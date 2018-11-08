В НАК рассказали, как накажут нагрубившую молодежи Глацких

Эксперт Национального антикоррупционного комитета рассказал НСН, что ждет свердловскую чиновницу.

Свердловская чиновница, заявившая, что «государство ничего не должно молодежи», покинула страну. Ольга Глацких улетела на Сейшельские острова на следующий день после отстранения от руководства департаментом молодежной политики Свердловской области за высказывания о молодежи, сообщили СМИ. Ранее Следственный комитет заинтересовался информацией о нецелевом использовании бюджетных средств чиновницей.

Эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал заявил в эфире НСН, что Глацких может отделаться мерами дисциплинарного характера (слушайте аудио).

«Скорее всего, я думаю, что тут не будет каких-то посадок в связи с тем, что девушка работает недавно в своей должности. Проявила некомпетентность, в связи с чем, я думаю, к ней будут применены просто меры дисциплинарного характера или, в соответствии с Трудовым кодексом, с ней расторгнут трудовые отношения», — предположил Цымбал.

Напомним, что Ольга Глацких принесла извинения за своё высказывание о молодежи, она утверждает, что её слова были вырваны из контекста. Журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН заявил, что свердловская чиновница по глупости сказала правду.