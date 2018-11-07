СК проверит чиновницу, нагрубившую молодёжи

Следственный комитет намерен проверить информацию о нецелевом использовании бюджетных средств главой Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольгой Глацких, которая ранее заявила, что государство «ничего не должно» молодёжи, поскольку «не просило родителей их рожать». Об этом сообщает официальный портал СК РФ.

Ранее в СМИ появились утверждения, что одному из подразделений, подчинённых Глацких, было выделено в текущем году более 130 миллионов рублей на выполнение проектов по поддержке талантливой молодёжи. В частности, планировалось организовать четыре смены по обучению 800 подростков.

Однако, по данным журналистского расследования, не менее трёх смен проводились в Екатеринубрге в бизнес-отеле, аффилированном с одним из депутатов областного законодательного собрания, отмечает RT .

В связи с этим Следственный комитет хочет выяснить, почему занятия с молодёжью проходили не на природе, не в лагерях, а в премиальном отеле. Будет также проверена информация о том, что в этом здании проводятся и другие мероприятия департамента.

Ранее стало известно, что чиновницу отстранили от должности. Глацких принесла извинения за своё высказывание, она утверждает, что её слова были вырваны из контекста. В 2004 году Ольга Глацких стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике в групповых упражнениях.

Журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН заявил, что свердловская чиновница по глупости сказала правду.