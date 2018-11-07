Глацких улетела на Сейшелы после отстранения

Ольга Глацких улетела на Сейшельские острова на следующий день после отстраненная от руководства департаментом молодежной политики Свердловской области за высказывания о молодежи. Как сообщает портал 66.ru, в путешествие она отправилась в компании депутата регионального законодательного собрания Александра Серебренникова. Именно ему принадлежит отель в центре Екатеринбурга, который фигурирует в материалах проверки, организованной следственным комитетом.
СК заинтересовался возможным нецелевым расходованием бюджетных денег одной из структур, подотчётных Глацких. Как выяснили ранее СМИ, речь идёт о крупных тратах на проекты по поддержке талантливой молодежи. Как минимум три смены из четырёх по обучению подростков были организованы в 2018 году в этом отеле, вместо того, чтобы проводиться на природе, в лагерях. Депутат Законодательного собрания Вячеслав Вегнер подсчитал, что на каждого из них в течение одной смены предполагалось израсходовать почти 164 тысячи рублей. Как заявил народный избранник Ura.ru, за эти деньги детей можно было бы отправить на Мальдивы.
Ольга Глацких – олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Бурю возмущения вызвало её высказывание о том, что «государство ничего не должно молодежи», поскольку никто «не просил их родителей рожать».
Как отмечает «Свободная пресса», губернатор Евгений Куйвашев решил сразу после этого отстранить её от должности. Однако, согласно источникам, Глацких может остаться во власти на другой работе. В то же время, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил в эфире НСН, что Глацких уже вряд ли что-то спасет, поскольку её публично озвученная позиция идёт вразрез с основным вектором власти.