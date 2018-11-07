Глацких улетела на Сейшелы после отстранения

Ольга Глацких улетела на Сейшельские острова на следующий день после отстраненная от руководства департаментом молодежной политики Свердловской области за высказывания о молодежи. Как сообщает портал 66.ru, в путешествие она отправилась в компании депутата регионального законодательного собрания Александра Серебренникова. Именно ему принадлежит отель в центре Екатеринбурга, который фигурирует в материалах проверки, организованной следственным комитетом.

СК заинтересовался возможным нецелевым расходованием бюджетных денег одной из структур, подотчётных Глацких. Как выяснили ранее СМИ, речь идёт о крупных тратах на проекты по поддержке талантливой молодежи. Как минимум три смены из четырёх по обучению подростков были организованы в 2018 году в этом отеле, вместо того, чтобы проводиться на природе, в лагерях. Депутат Законодательного собрания Вячеслав Вегнер подсчитал, что на каждого из них в течение одной смены предполагалось израсходовать почти 164 тысячи рублей. Как заявил народный избранник Ura.ru , за эти деньги детей можно было бы отправить на Мальдивы.

Ольга Глацких – олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Бурю возмущения вызвало её высказывание о том, что «государство ничего не должно молодежи», поскольку никто «не просил их родителей рожать».

Как отмечает «Свободная пресса» , губернатор Евгений Куйвашев решил сразу после этого отстранить её от должности. Однако, согласно источникам, Глацких может остаться во власти на другой работе. В то же время, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил в эфире НСН, что Глацких уже вряд ли что-то спасет, поскольку её публично озвученная позиция идёт вразрез с основным вектором власти.