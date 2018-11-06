Сванидзе: Свердловская чиновница по глупости сказала правду

Журналист и публицист Николай Сванидзе специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.



Топ-1: Глава департамента молодёжной политики Свердловской области отстранена от должности

Глава департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких временно отстранена от должности распоряжением губернатора региона. Во время круглого стола в Кировграде, посвященного реализации молодежных проектов, Глацких заявила, что государство ничего не должно молодежи, поскольку «не просило родителей их рожать».

Знаете, это заявление взорвало интернет. А ведь госпожа Глацких, на самом деле, сказала правду. Она её сказала, конечно, по глупости, но сказала. Действительно, государство не будет идти на встречу молодежи. Не должна молодежь зависеть от государства. Не поможет наше государство ни молодежи, ни старикам и вообще никому. Только таким чиновникам и чиновницам, как госпожа Глацких. Она проговорилась, и за это ей спасибо. Рассчитывать нужно на самих себя. Ни на родителей, ни на государство, а на свою голову и на свои силы.

Топ-2: Путин не сможет провести полноценную встречу с Трампом в Париже

Владимир Путин не сможет провести в Париже полноценную встречу с Дональдом Трампом из-за плотного графика мероприятий, посвященных окончанию Первой мировой войны. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал сомнения Трампа по поводу предстоящей встречи президентов.

На самом деле, там собачка-то порылась с другой стороны. Песков может говорить, что Путину некогда, американцы – что некогда Трампу. Это – идея Макрона, президента Франции, который является хозяином этой встречи, посвященной окончанию Первой мировой воны. С одной стороны, ему лестно, что Трамп и Путин будут выяснить отношения на его площадке, с другой стороны он боится, что встреча такого масштаба заслонит все остальные мероприятия, хозяином которых он является. Поэтому, судя по всему, Макрон попросил Путина и Трампа перенести встречу на другое время и на другую площадку. И они его послушали.

Топ-3: Россияне рассказали, какие права чаще всего нарушаются в нашей стране

Россияне назвали свои права на здоровую окружающую среду, справедливый суд и честные выборы наиболее часто нарушаемыми в 2018 году. Об этом рассказал председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотова.

Это очень интересно! Нас ведь телевидение кормит совершенно другими темами. Украина, США, Сирия, боеголовки, что там сделал Трамп. А людям это уже не интересно. Людям интересно, чтобы их дети жили в здоровой экологии, людям интересно, чтобы они могли рассчитывать на справедливый, законный, прозрачный суд, и на нормальные честные выборы. То есть, людей интересует внутренняя повестка. Это очень важно и это говорит о том, что сейчас расходятся в разные стороны настроения и линия поведения государства и общества. Это очень важно, и это может привести, к достаточно серьезным, и, я бы сказал, к негативным последствиям.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.