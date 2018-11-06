Сванидзе: Свердловская чиновница по глупости сказала правду

Топ-1: Глава департамента молодёжной политики Свердловской области отстранена от должности
Знаете, это заявление взорвало интернет. А ведь госпожа Глацких, на самом деле, сказала правду. Она её сказала, конечно, по глупости, но сказала. Действительно, государство не будет идти на встречу молодежи. Не должна молодежь зависеть от государства. Не поможет наше государство ни молодежи, ни старикам и вообще никому. Только таким чиновникам и чиновницам, как госпожа Глацких. Она проговорилась, и за это ей спасибо. Рассчитывать нужно на самих себя. Ни на родителей, ни на государство, а на свою голову и на свои силы.
Топ-2: Путин не сможет провести полноценную встречу с Трампом в Париже
На самом деле, там собачка-то порылась с другой стороны. Песков может говорить, что Путину некогда, американцы – что некогда Трампу. Это – идея Макрона, президента Франции, который является хозяином этой встречи, посвященной окончанию Первой мировой воны. С одной стороны, ему лестно, что Трамп и Путин будут выяснить отношения на его площадке, с другой стороны он боится, что встреча такого масштаба заслонит все остальные мероприятия, хозяином которых он является. Поэтому, судя по всему, Макрон попросил Путина и Трампа перенести встречу на другое время и на другую площадку. И они его послушали.
Топ-3: Россияне рассказали, какие права чаще всего нарушаются в нашей стране
Это очень интересно! Нас ведь телевидение кормит совершенно другими темами. Украина, США, Сирия, боеголовки, что там сделал Трамп. А людям это уже не интересно. Людям интересно, чтобы их дети жили в здоровой экологии, людям интересно, чтобы они могли рассчитывать на справедливый, законный, прозрачный суд, и на нормальные честные выборы. То есть, людей интересует внутренняя повестка. Это очень важно и это говорит о том, что сейчас расходятся в разные стороны настроения и линия поведения государства и общества. Это очень важно, и это может привести, к достаточно серьезным, и, я бы сказал, к негативным последствиям.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.