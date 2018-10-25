В Госдуме призвали разъяснить термин «усиления контроля над оборотом оружия»

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Игорь Лебедев объяснил НСН, почему нет смысла увеличивать возрастной ценз на покупку оружия и добавлять бюрократии в процесс получения лицензии.

Президент РФ Владимир Путин потребовал от Росгвардии заняться усилением контроля над оборотом оружия в стране, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что ждёт конкретных предложений, в том числе и законодательного характера. Напомним, дискуссия на эту тему развернулась после трагических событий в Керчи, где студент расстрелял 20 человек и покончил жизнь самоубийством.

Прежде чем поддерживать или выступать против усиления контроля над оборотом оружия, необходимо понять, что вкладывается в это понятие, и какие конкретные предложения будут вынесены на обсуждение в парламенте, заявил НСН заместитель председателя Госдумы, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев.

«Мне бы хотелось, прежде чем принимать решения и озвучивать поддержку либо неподержку со стороны нашей партии, всё-таки понять, что вкладывается в смысл усилить контроль. Когда мы услышим конкретные предложения, мы будем их обсуждать. Пока это общие обтекаемые фразы, не имеющие ничего общего с жизнью. Опять таки, наша главная цель, для чего наш народ избирает нас в парламент, чтобы мы улучшали жизнь граждан, а не создавали им препятствия на пути к правильному образу жизни», — заявил Лебедев.

Ранее озвученные инициативы по увеличению возраста для получения лицензии на оружие и ужесточению процесса получения разрешения парламентарий подверг критике. По его мнению, ни к каким положительным сдвигам в обществе это не приведёт.

«Если подразумевается увеличить возраст, с которого будет дано право получать разрешение на оружие, то я не думаю, что это положительная идея. Это усложнит жизнь честных законопослушных рядовых граждан, а преступники и террористы имеют возможность раздобыть оружие, невзирая на все законы и препятствия. Второе, мы призываем в армию мальчиков в 18 лет, и через два-три месяца приводим их к присяге и даём в руки автомат с полным боекомплектом. Какая-то глупость, давайте тогда и возраст призыва увеличим до 21 года! Должна быть какая-то логика. Если усиление контроля выразится в увеличении количества документов, необходимых для получения разрешения, либо в том, чтобы усилить контроль за этими документами, то опять это ударит по рядовым гражданам. Потому что законопослушный гражданин, имея желание получить разрешение на охотничье ружьё, столкнётся с массой препятствий, что в свою очередь вызовет взрыв коррупции. Хочешь справку без очереди – заплати, и всё можно за день собрать», — возмутился депутат.

Предложение приставить к каждой школе сотрудников Росгвардии депутат тоже подверг критике. По его словам, в России нет столько гвардейцев, чтобы выполнить эту инициативу. Однако, это не самая смелая идея — в МВД решили пойти дальше и предложили вшить датчики слежения во всё огнестрельное оружие в стране. По мнению Лебедева, тогда уже надо совсем не ограничиваться и вшить чипы сразу всем россиянам. А там и возврат в советское прошлое не за горами.

«Давайте мы усилим это предложение — я предлагаю вшить чип в мягкую ткань каждого гражданина РФ, и будем отслеживать. Мы 70 лет жили в Советском Союзе под контролем КГБ! Ну, народ устал, именно поэтому в 1991-м году поддержал любую реформу и человека на танке возле Белого дома. Там бы клоуна Пупкина поставили, поддержал бы народ, потому что просто устал от той атмосферы, которую нам создал Советский Союз, хотя в нём была масса положительных вещей. Так и сейчас — усилить контроль, вшить чипы! В каждый пистолет вошьём чип, а сколько у нас незарегистрированного оружия ходит по стране?», — напомнил Лебедев.

Ранее в эфире НСН идею ужесточения контроля над оборотом оружия поддержал бывший депутат Госдумы, почетный член движения «Право на оружие» Роман Худяков. Он предложил ввести уловную ответственность за выдачу фальшивых справок, позволяющих приобрести лицензию на оружие. Напомним, керченский стрелок, жертвами которого стали 20 человек в политехническом колледже, купил оружие легально за несколько месяцев до массовой бойни.



