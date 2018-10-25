Школам предложили антисектантскую программу после керченской трагедии

Религиовед рассказал НСН, когда детей нужно предупреждать об опасностях сект и экстремистских организаций.

В пресс-центре НСН проходит конференция на тему: «Тайны керченской трагедии: От свидетелей Иеговы до «чёрных копателей». Как стало известно ранее, мать керченского стрелка посещала собрания секты «Свидетелей Иеговы» (организация, запрещённая в России — прим. НСН). Для борьбы с вовлечением молодёжи в подобные секты в школах необходимо создать специальную программу, заявил в эфире НСН религиовед, президент информационно-аналитического центра «Религия и общество» Алексей Гришин.

«Нам нужно вводить в 7-9 классах курс антисектантской и антиэкстремистской программы. Именно в этих классах, чтобы был стопроцентный срез — после 9 класса молодые люди уходят, некоторые вообще заканчивают учёбу, а до 7 класса дети просто ещё не способны воспринимать такую информацию. Важен подход. Мы должны постараться поставить огромный психологический барьер в голове каждого ребёнка. А это достигается постоянным многолетним воздействием», — заявил Гришин.

Ранее в эфире НСН он рассказал, какую роль в керченской трагедии мог сыграть религиозный подтекст. Напомним, что 17 октября в керченском политехническом колледже произошло массовое убийство: 18-летний студент Владислав Росляков взорвал самодельное взрывное устройство, расстрелял учащихся, после чего покончил жизнь самоубийством.