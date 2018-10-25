«Мишени, а не люди». Психолог объяснил агрессию керченского стрелка

Психолог заявил НСН, что на поведение студента повлиял целый ряд факторов.

Студент, расстрелявший 20 человек в керченском политехническом колледже, мог находиться под воздействием антидепрессантов. Об этом на пресс-конференции НСН «Тайны керченской трагедии: От свидетелей Иеговы до «чёрных копателей» заявил психолог Александр Кичаев.

«Его хладнокровность говорит о том, что он был в той субличности, которая из всех игровых сюжетов самая бесстрашная, не имеет раскаяния. Ещё у меня есть предположение, что он был под воздействием антидепрессантов. Они могут давать повышенную агрессивность, у человека развивается деперсонализация — у него размывается ощущение себя. И если для него была интереснее виртуальная жизнь, то он те качества, которые у него там, спроецировал на себя в реальности. Те мишени, что в игре, стали для него чёткой проекцией в школе. То есть, у него не было ощущения, что это люди, они для него были мишенями, как в игре», — заявил психолог.

Также он перечислил факторы, которые могли оказать воздействие на студента и подвести его к массовому расстрелу людей.

«Если мы проанализируем то, что сделал Росляков, то он шёл по стопам убийц Колумбайна. Сценарий был один в один. Если говорить о комплексах, то есть такой комплекс Герострата, который сжёг храм, чтобы прославиться. Он как раз основан на том, что человек хочет получить признание, и если он не имеет талантов, то идёт на разрушения. У стрелка из Керчи это прослеживается. Возможно, ещё было влияние матери. Все вместе это вызвало в нём желание войти в историю таким не самым правильным путём», — рассказал психолог.

Жертвами трагедии в Керчи стали 20 человек, более 70 пострадали. Напомним, студент Владислав Росляков, расстрелявший учащихся и покончивший с собой, до трагедии был признан вменяемым. За несколько месяцев до расправы он приобрёл легально ружьё, предварительно сдав нормативы и получив справку о психическом здоровье.