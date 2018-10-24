Уголовка за справку. Как не допустить повторения керченской трагедии

ФОТО: Институт судебных экспертиз и криминалистики

Член движения «Право на оружие» поддержал в эфире НСН идею Патрушева об ужесточении контроля над оборотом оружия.

Усилить контроль над оборотом оружия и боеприпасов в России призвал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в связи с трагедией в керченском политехническом колледже, сообщает ТАСС. Также он отметил, что керченские события стали показательными с точки зрения неэффективной организации профилактической работы среди молодёжи.

Позицию Патрушева поддержал в эфире НСН бывший депутат Госдумы, почетный член движения «Право на оружие» Роман Худяков. Он заявил, что сейчас в стране процветает торговля фальшивыми справками, позволяющими купить оружие кому угодно.

«Я с Патрушевым полностью согласен. Проблема есть, я об этом говорю уже не один год, что надо усилить непосредственно контроль по выдаче документов на покупку даже охотничьего ружья. Сейчас вы можете купить медицинскую справку в интернете за 1,5-2 тысячи рублей. Это говорит о том, что те люди, которые раньше отсидели, которые имеют справку о том, что нездоровы психически, могут свободно приобрести огнестрельное оружие. Я неоднократно предлагал создать комиссию, в которой был бы не просто один доктор, имеющий право выдавать справку, а и представители правоохранительных органов, объективно оценивающие человека, прежде чем дать ему разрешение на покупку оружия. Его надо проверять, что он психически здоров, что он не привлекался к уголовной ответственности, что ему можно доверить оружие», — заявил Худяков.

Причиной широкой торговли медицинскими справками, по его мнению, является недостаточная степень ответственности за нарушение правил выдачи. Только введение уголовного преследования может помочь избежать повторения трагедии, убеждён бывший парламентарий.

«Кроме того, я предлагал ввести уголовную ответственность и для тех, кто выдаёт оружие, и для тех, кто потом проверяет его хранение, применение, справки от медиков. Потому что сейчас, если врач выдал такую справку без надлежащей проверки, он получит штраф 500 тысяч рублей, никакой уголовной ответственности. Поэтому в регионах эти справки просто штампуются. Мы должны не допустить того, что произошло. В будущем эта система должна так бить по ответственным за это людям, чтобы они понимали — выдал ненадлежащую справку — получил уголовную ответственность, вплоть до посадки в тюрьму. Это будет их жёстко дисциплинировать», — заверил Худяков.

Отметим, что не все законодатели и эксперты придерживаются аналогичной точки зрения. Так, заместитель председателя Госдумы, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев в эфире НСН раскритиковал идею ужесточения правил покупки оружия. По его словам, после керченской трагедии следует уделить больше внимания охране учебных учреждений, а не бюрократизации процедуры покупки оружия.

Нападение в керченском политехническом колледже произошло 17 октября. Жертвами стали 20 человек, пострадали более 70. Студент колледжа Владислав Росляков расстрелял учащихся и преподавателей из помпового ружья, взорвал самодельную бомбу и покончил с собой. Оружие подросток приобрёл легально за несколько месяцев до трагедии.