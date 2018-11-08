В фонде защиты прав заключенных раскрыли причины перевода Цеповяза в ШИЗО

Приговоренного к 20 годам лишения свободы Вячеслава Цеповяза отправили в штрафной изолятор после публикаций в СМИ фотографий, на которых он в арестантской форме жарит шашлыки и ест красную икру. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат заключенного. По словам защитника, осуждённый по делу об убийствах в станице Кущёвская был помещен в ШИЗО «на непонятных условиях».
В эфире НСН юрист фонда «В защиту прав заключённых» Валентин Богдан предположил, что Цеповяза отправили в штрафной изолятор за пользование мобильным телефоном, на который были сделаны скандальные снимки.
«Я больше чем уверен, что он находится в штрафном изоляторе только за счет того, что были использованы гаджеты. Мобильные телефоны там в любой форме запрещены. То, что там есть продукты, это уже зависит от того, каков ассортимент ларька и что ему присылали непосредственно в продуктовых посылках», — рассказал юрист.
Богдан отметил, что подобные случаи происходили уже неоднократно, причем в основном по вине самих осужденных, желающих чем-то похвастаться. Не обходится, конечно, и без участия сотрудников исправительных учреждений, замешанных в коррупции, добавил юрист.
«Сами заключенные или осужденные теряют ориентацию того, что они все-таки особая категория лиц, которые ограничены в определенных свободах. Они об этом забывают, и такие картины выходят на всеобщее обозрение. Есть определенная доля способствования этому и сотрудников. Безусловно, без этого не бывает. Как говорится, что нельзя делать за деньги, можно сделать за очень большие деньги. Эта коррупционная составляющая, к сожалению, всегда присутствует. Наверное, она исходит из того, что гораздо проще и легче таким образом пополнять свой бюджет не совсем нормальным сотрудникам. Это всплывает потихоньку наружу, по вине самих же осужденных. Я даже больше думаю, что это их инициатива, чтобы показать, как мы живем, как мы дышим. Бахвальство такое просто приводит к последствиям, которые не в их пользу», — рассказал юрист фонда «В защиту прав заключённых»
Отметим, что прокуратура добивается возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников ИК №3 Амурской области, где Цеповяз отбывает наказание. Как сообщил НСН официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, такое решение было принято из-за выявления нарушений после двух проверок. В частности, должностные лица ослабили постоянный надзор за поведением Цеповяза, чем создали условия для систематического нарушения им своих обязанностей и существующих запретов. Позже это вылилось в питание продуктами высокой материальной ценности и необоснованные длительные свидания.
Напомним, что Вячеслав Цеповяз входил в банду станицы Кущёвской, где 4 ноября 2010 года произошло массовое убийство. Следствие полагает, что бандиты убили 12 человек. В 2013 году Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы.