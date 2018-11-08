В фонде защиты прав заключенных раскрыли причины перевода Цеповяза в ШИЗО

Юрист фонда «В защиту прав заключённых» рассказал НСН, что осужденного отправили в штрафной изолятор за пользование гаджетом, на который были сделаны снимки с икрой и крабом.

Приговоренного к 20 годам лишения свободы Вячеслава Цеповяза отправили в штрафной изолятор после публикаций в СМИ фотографий, на которых он в арестантской форме жарит шашлыки и ест красную икру. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат заключенного. По словам защитника, осуждённый по делу об убийствах в станице Кущёвская был помещен в ШИЗО «на непонятных условиях».

В эфире НСН юрист фонда «В защиту прав заключённых» Валентин Богдан предположил, что Цеповяза отправили в штрафной изолятор за пользование мобильным телефоном, на который были сделаны скандальные снимки.

«Я больше чем уверен, что он находится в штрафном изоляторе только за счет того, что были использованы гаджеты. Мобильные телефоны там в любой форме запрещены. То, что там есть продукты, это уже зависит от того, каков ассортимент ларька и что ему присылали непосредственно в продуктовых посылках», — рассказал юрист.

Богдан отметил, что подобные случаи происходили уже неоднократно, причем в основном по вине самих осужденных, желающих чем-то похвастаться. Не обходится, конечно, и без участия сотрудников исправительных учреждений, замешанных в коррупции, добавил юрист.