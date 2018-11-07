Криминальный авторитет объяснил, откуда у Цеповяза взялись деликатесы

Автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х» рассказал НСН, почему снимки поедающего икру заключенного Цеповяза вызвали негодование общественности.

ФСИН подтвердила подлинность фотографий приговоренного к 20-ти годам строгого режима из-за убийств Вячеслава Цеповяза, на которых заключенный ест красную икру и держит клешню краба. Как уточнили в пресс-службе ведомства, по данному факту уже прошла проверка. Выяснилось, что фотография подлинная и была сделана в 2015 году. Материалы проверки передали в следственные органы, которые примут процессуальное решение.

Несмотря на общественное негодование, икра и краб разрешены в передачах заключенным, рассказал НСН, автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х», по собственным словам рэкетир на пенсии Михаил Орский.

«Люди взбеленились на эти дорогостоящие продукты. А ведь нужно смотреть перечень разрешенных в посылках и передачах продуктов. Если эти продукты разрешены в передачах, то почему нет? На моей памяти, все, что там перечислено, не запрещено к передачам. Другое дело, что он, конечно, не умно поступил. Это своеобразный вызов общественному мнению, что он все это выставил. Руководство колонии вынуждено будет принимать какие-то меры», — рассказал Орский.

По его мнению, поедание Цеповязом икры и крабов вызвало негодование общественности потому, что другим заключенным обычно приносят продукты попроще.

«У меня приятель уркаКостя Костыль. Я к нему поехал во Владимирскую крытуюв 2000 году. Меня товарищи к нему собирали, накупили деликатесов, сигар. Я еще приехал в костюме и галстуке. Так там у ментов глаза вывалились, челюсти отвалились, и они там прибегали к Косте, типа Костя дай нам сигару, Костя дай нам одну баночку. Всякие там кальмары, омары были. В основном-то люди сидят, не сказать, чтобы из маргинальных слоев общества, но сидят люди достаточно простые. И им привозят какое-нибудь сало, лук, огурцы, и на этом фоне вот эти деликатесы таким образом смотрятся», — пояснил собеседникОрский отметил, что перечень разрешенных к передаче заключенным товаров не всегда соответствует логике.«Сало куском запрещено, а прокрученное через мясорубку в банке разрешено. Это вообще какой-то бред. Я просто не нахожу этому никакого объяснения. Что там можно спрятать в цельном куске сала? Скорее можно спрятать что-то запретное в прокрученном через мясорубку куске сала. Достаточно такого идиотизма, таких парадоксов», — возмутился Орский.То, что резонансные снимки Цеповяза были сделаны на телефон, хотя гаджеты запрещены в заключении, неудивительно, сказал писатель.«Это норма. Они [мобильные телефоны] везде есть во всех лагерях, но официально, естественно, они запрещены. Но опять же, он может сказать, это ж не я снимал, это меня снимали, что вы с меня спрашиваете. Конечно, все что делается, это неумно», — резюмировал собеседникНапомним, Вячеслав Цеповяз входил в банду станицы Кущёвской, где 4 ноября 2010 года произошло массовое убийство. Следствие полагает, что бандиты убили 12 человек. В 2013 году Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы.