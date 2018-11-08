Цеповяза отправили в штрафной изолятор за фото с икрой

Приговоренного к 20 годам лишения свободы Вячеслава Цеповяза отправили в штрафной изолятор после публикаций в СМИ фотографий, на которых он в арестантской форме жарит шашлыки и ест красную икру. Об этом адвокат заключенного сообщил «Интерфаксу».

По словам адвовката, члена «банды Цапков» поместили в ШИЗО «на непонятных условиях», сообщает Ura.ru.

Председатель ОНК Амурской области Наталья Охотникова подтвердила СМИ информацию о помещении Цеповяза в штрафной изолятор. Она уточнила, что он может находиться там до месяца, пишет RT.

Ранее криминальный авторитет Михаил Орский рассказал НСН, откуда у Цеповяза взялись деликатесы, запечатленные на скандальных снимках.