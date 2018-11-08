Четверг
08 ноября
USD 66.09
EUR 75.68
Горячие новости

Цеповяза отправили в штрафной изолятор за фото с икрой

8 Ноября 2018 в 08:49
Цеповяза отправили в штрафной изолятор за фото с икрой

Приговоренного к 20 годам лишения свободы Вячеслава Цеповяза отправили в штрафной изолятор после публикаций в СМИ фотографий, на которых он в арестантской форме жарит шашлыки и ест красную икру. Об этом адвокат заключенного сообщил «Интерфаксу».

Криминальный авторитет объяснил, откуда у Цеповяза взялись деликатесы

По словам адвовката, члена «банды Цапков» поместили в ШИЗО «на непонятных условиях», сообщает Ura.ru.

Председатель ОНК Амурской области Наталья Охотникова подтвердила СМИ информацию о помещении Цеповяза в штрафной изолятор. Она уточнила, что он может находиться там до месяца, пишет RT.

Ранее криминальный авторитет Михаил Орский рассказал НСН, откуда у Цеповяза взялись деликатесы, запечатленные на скандальных снимках.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.