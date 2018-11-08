Прокуратура настаивает на уголовном деле против сотрудников ИК, где содержится Цеповяз

Как сообщили НСН в Генпрокуратуре, такое решение было принято из-за выявления нарушений после двух проверок.

Прокуратура добивается возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников ИК №3 Амурской области, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, осуждённый по делу об убийствам в станице Кущёвская. Об этом НСН сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. По его словам, исправительное учреждение неоднократно проходило проверки, во время которых выявлялись нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства. В частности должностные лица ослабили постоянный надзор за поведением Цеповяза, чем создали условия для систематического нарушения им своих обязанностей и существующих запретов. Позже это вылилось в питание продуктами высокой материальной ценности, необоснованные длительные свидания. В целом, условия содержания Цеповяза прокуратура Амурской области оценила как комфортные.

«Выявлены факты необоснованного применения к осужденному поощрений в виде дополнительных краткосрочных и длительных свиданий, при том, что ранее он имел непогашенные дисциплинарные взыскания», - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение НСН.

Более того, во время проверки было установлено, что осуждённый неоднократно переписывался путём SMS с родственниками. Они уходили с разных номеров. Но переписка носила системный характер. При этом пользовался стационарной телефонной связью, имея свободный доступ к служебным помещениям.

В июле начальнику ИК №3 уже было внесено представление на устранение нарушений, которые были выявлены в ходе проверки. В результате двух сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. При этом два незаконных приказа о поощрении Цеповяза были отменены.

Однако во время проверки в октябре 2018 года нарушения вновь были выявлены. В связи с этим прокуратура направила результаты проверки в следственные органы, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, недавно в сеть попали фотографии, на которых Цеповяз ест в колонии красную икру и держит клешни краба. Ранее его адвокат сообщил о переводе осуждённого в ШИЗО на «непонятных условиях». Цеповяз отбывает 20-летний срок лишения свободы в Амурской области. Он входил в банду, которая орудовала в станице Кущевская.