Среда
27 марта
USD 64.17
EUR 72.58
Общество

Участник стычки в программе Соловьёва ждет извинений

27 Марта 2019 в 14:37
Участник стычки в программе Соловьёва ждет извинений
Политолог Араик Степанян рассказал НСН, как возник конфликт с американским журналистом Грэгом Вайнером в эфире программы «Кто против?».

Два гостя программы «Кто против?» на телеканале «Россия-1» были выдворены из прямого эфира за буйное поведение. Ведущим Владимиру Соловьёву и Сергею Михееву пришлось разнимать политолога Араика Степаняна и американского журналиста Грэга Вайнера, которые были готовы ринуться в драку. Вайнер, также известный как Григорий Винников, возмутился репликой, брошенной в его адрес Степаняном, и обвинил его во лжи, прибегнув к нецензурной лексике.

Член президиума Академии геополитических проблем, политолог Араик Степанян заявил в интервью НСН, что американский эксперт неправильно его понял.

«В процессе передачи были высказаны два разных мнения. Украинский гость говорил, что во время событий мая 2014 года в Одессе в Доме профсоюзов он туда приходил, увидел, что дом горит, стреляют, повернулся и ушел. А Грэг сказал, что когда на Украине закрыли Компартию, правильно сделали. Два вот этих комментария, их мнения. Я хотел высказаться по этому поводу. Я за 40 секунд должен был изложить свою позицию. По поводу украинского гостя я сказал, что такое пофигистское поведение как раз и провоцирует нацизм, поскольку всем безразлично, что происходит. По поводу Грэга я сказал, что когда в нацисткой Германии начали убивать евреев, люди говорили ну подумаешь, убивают евреев. Такое же безразличие. Я хотел дальше продолжить, что Гитлер свою антисемитскую истерию не сразу начал. Закрыл компартию, например, в Германии. Я хотел это говорить, а как сказал, что евреев там убивали и всем было наплевать, в это время он [Грэг Вайнер] меня оскорбил», — разъяснил Араик Степанян.

Грэг Вайнер назвал незакрытым конфликт в эфире программы Соловьёва
Он добавил, что ждет извинений от американского журналиста, который не стал вникать в суть той проблемы, о которой говорил политолог.

«Я жду извинений со стороны Грэга, потому что он не понял, о чем я говорю, и оскорбил меня в прямом эфире. Я думаю, что он еще будет приносить извинения», — сказал собеседник НСН.

Ранее американский журналист Грэг Вайнер заявил в эфире НСН, что настроен серьёзно и не считает вопрос закрытым.

Между тем, пользователи социальных сетей сочли постановкой скандал, возникший в эфире программы «Кто против?» на телеканале «Россия-1». Как считают зрители, всё было утроено для поднятия рейтинга передачи.  
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.