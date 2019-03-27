Участник стычки в программе Соловьёва ждет извинений

Политолог Араик Степанян рассказал НСН, как возник конфликт с американским журналистом Грэгом Вайнером в эфире программы «Кто против?».

Два гостя программы «Кто против?» на телеканале «Россия-1» были выдворены из прямого эфира за буйное поведение. Ведущим Владимиру Соловьёву и Сергею Михееву пришлось разнимать политолога Араика Степаняна и американского журналиста Грэга Вайнера, которые были готовы ринуться в драку. Вайнер, также известный как Григорий Винников, возмутился репликой, брошенной в его адрес Степаняном, и обвинил его во лжи, прибегнув к нецензурной лексике.

Член президиума Академии геополитических проблем, политолог Араик Степанян заявил в интервью НСН, что американский эксперт неправильно его понял.

«В процессе передачи были высказаны два разных мнения. Украинский гость говорил, что во время событий мая 2014 года в Одессе в Доме профсоюзов он туда приходил, увидел, что дом горит, стреляют, повернулся и ушел. А Грэг сказал, что когда на Украине закрыли Компартию, правильно сделали. Два вот этих комментария, их мнения. Я хотел высказаться по этому поводу. Я за 40 секунд должен был изложить свою позицию. По поводу украинского гостя я сказал, что такое пофигистское поведение как раз и провоцирует нацизм, поскольку всем безразлично, что происходит. По поводу Грэга я сказал, что когда в нацисткой Германии начали убивать евреев, люди говорили ну подумаешь, убивают евреев. Такое же безразличие. Я хотел дальше продолжить, что Гитлер свою антисемитскую истерию не сразу начал. Закрыл компартию, например, в Германии. Я хотел это говорить, а как сказал, что евреев там убивали и всем было наплевать, в это время он [Грэг Вайнер] меня оскорбил», — разъяснил Араик Степанян.